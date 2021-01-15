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Умер актер Питер Марк Ричман, сыгравший в «Санта-Барбаре»
Источник материала: ОНТ
Американский актер Питер Марк Ричман умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщает телеканал
Наиболее известен актер стал благодаря фильмам «Черная орхидея», «За гранью возможного» и сериалам «Санта-Барбара» и «Династия». Всего он принял участие примерно в 160 проектах.
Как
Марвин Джек (настоящее имя) Ричман родился в Филадельфии в еврейской семье в 1927 году. До работы на экране был фармацевтом.
Фото: Fox News
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Американский актер Питер Марк Ричман умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщает телеканал Fox News. Наиболее известен актер стал благодаря фильмам «Черная орхидея», «За...
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