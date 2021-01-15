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Группу автомобильных воров из Беларуси задержали в Германии

15.01.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Группу автомобильных воров из Беларуси задержали в Германии

Группа автомобильных воров из Беларуси задержана в Германии. Трое безработных жителей Калинковичей организовали в Европе настоящий криминальный промысел.


Полиция Бранденбурга поймала их как раз в момент очередного угона. Как выяснилось, криминальные похождения молодых людей (кстати, ранее не судимых) длились несколько месяцев. На территории Германии они успели похитить 20 машин стоимостью свыше миллиона евро! Позже сбывали их в странах Евросоюза и СНГ. При задержании у воров были обнаружены так называемые «удочки», которые они использовали, чтобы обойти системы бесключевого доступа.

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Группа автомобильных воров из Беларуси задержана в Германии. Трое безработных жителей Калинковичей организовали в Европе настоящий криминальный промысел. ...
 
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