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Лукашенко принял с докладом Павла Каллаура и Валерия Бельского

15.01.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко принял с докладом Павла Каллаура и Валерия Бельского

О ситуации с резервами, инфляции, санкциях Запада и в целом – о работе финансовой системы. Сегодня Александр Лукашенко принял с докладом главу Национального банка Павла Каллаура и помощника Президента Валерия Бельского.


В прошлом году регулятору удалось соблюсти ключевой баланс: сохранить макроэкономическую устойчивость и при этом подставить плечо предприятиям, чтобы экономика продолжала работать. Впрочем, не все прогнозы выполнены: например, Президента интересовали причины повышения инфляции по итогам года и как в будущем избежать просчетов и не допустить роста цен.

Очевидно, что и в нынешнем году Беларуси предстоит развиваться не только с учетом геополитических потрясений, но и в условиях жесткой санкционной политики Запада. Ситуация не нова, отметил Александр Лукашенко, но иммунитет к таким вызовам необходимо выработать. Глава Нацбанка представил свое видение процессов в финансовой и денежно-кредитной сфере. Среди достижений Павел Каллаур назвал сохранение устойчивости банковской системы, рыночный курс рубля, отсутствие роста необслуживаемых активов.

В этом году Национальный банк продолжит поддерживать ликвидность банковской системы. Сегодня же Александр Лукашенко анонсировал масштабное совещание по экономическим итогам года – оно состоится ещё до Всебелорусского народного собрания.

Фото: БЕЛТА

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О ситуации с резервами, инфляции, санкциях Запада и в целом – о работе финансовой системы. Сегодня Александр Лукашенко принял с докладом главу Национального банка...
 
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