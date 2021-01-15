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Лукашенко принял с докладом Павла Каллаура и Валерия Бельского
Источник материала: ОНТ
О ситуации с резервами, инфляции, санкциях Запада и в целом – о работе финансовой системы. Сегодня Александр Лукашенко принял с докладом главу Национального банка Павла Каллаура и помощника Президента Валерия Бельского.
В прошлом году регулятору удалось соблюсти ключевой баланс: сохранить макроэкономическую устойчивость и при этом подставить плечо предприятиям, чтобы экономика продолжала работать. Впрочем, не все прогнозы выполнены: например, Президента интересовали причины повышения инфляции по итогам года и как в будущем избежать просчетов и не допустить роста цен.
Очевидно, что и в нынешнем году Беларуси предстоит развиваться не только с учетом геополитических потрясений, но и в условиях
В этом году Национальный банк продолжит поддерживать ликвидность банковской системы. Сегодня же Александр Лукашенко анонсировал масштабное совещание по экономическим итогам года – оно состоится ещё до Всебелорусского народного собрания.
Фото: БЕЛТА
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О ситуации с резервами, инфляции, санкциях Запада и в целом – о работе финансовой системы. Сегодня Александр Лукашенко принял с докладом главу Национального банка...
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