39 фото о том, какой суровой может быть зима. Вы только посмотрите на это!

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ОНТ
Мы знаем, что вы напуганы пришедшими в Беларусь морозами. Но поверьте, есть те, для кого суровая зима – привычное дело. Мы сделали для вас подборку по-настоящему «холодных» фотографий.
Ну дверь откопал, а дальше что?
Даже бачок не выдержал и лопнул
Изморозь преследует линию тени
Баскетбол придется отложить до весны
Машина уехала, а «бампер» остался
Слегка замело
Видимо, сегодня я никуда не еду
Портал в Нарнию
Природный тюнинг
Кажется, кто-то забыл закрыть на ночь авто
Снег съезжает с крыши, и лед становится каким-то мистическим
Что вы там говорили о влажности?
Зато невозможно свернуть «не туда»
Забыли вечером бутылку на веранде
Сколько-сколько градусов???
В Якутии свои архитектурные решения
Когда забыл на ночь закрыть окно в офисе
Вот так снег скатывается с лобового стекла
Нет уж, хозяин, гулять я передумал
Можно на туши сэкономить
Незамерзайка... замерзла
Решил высушить штаны на свежем воздухе
Послушал музычку...
Зима – тот еще тролль
Не расстраивайся. Приспосабливайся!
Суровые якутские пожарные
А этот герой тушил пожар в мороз в Нидерландах
Поднял дворники, чтобы не замерзли
Сервис доставки морозом не остановить
Ну и кто сказал, что мой друг «воображаемый»?
Вот тебе и «утренний туалет»
Кажется, подниматься мне не обязательно...
Романтические поступки никто не отменял!
Осталось разобраться где чья
Вот тебе и пожарная безопасность
А мы точно правильно идем?
Шарик, ну зачем ты лижешь металлический ящик?!
Макарошки как произведение искусства
Яичницу лучше готовить в помещении
Фото: adme.ru, prikol.ru, fotopozitiv.info, resheto.net, klike.net, fishki.net
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Мы знаем, что вы напуганы пришедшими в Беларусь морозами. Но поверьте, есть те, для кого суровая зима – привычное дело. Мы сделали для вас подборку по-настоящему...