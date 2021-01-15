39 фото о том, какой суровой может быть зима. Вы только посмотрите на это!

Источник материала: ОНТ

Мы знаем, что вы напуганы пришедшими в Беларусь морозами. Но поверьте, есть те, для кого суровая зима – привычное дело. Мы сделали для вас подборку по-настоящему «холодных» фотографий.



Ну дверь откопал, а дальше что?





Даже бачок не выдержал и лопнул



Изморозь преследует линию тени





Баскетбол придется отложить до весны





Машина уехала, а «бампер» остался



Слегка замело



Видимо, сегодня я никуда не еду



Портал в Нарнию



Природный тюнинг



Кажется, кто-то забыл закрыть на ночь авто



Снег съезжает с крыши, и лед становится каким-то мистическим



Что вы там говорили о влажности?



Зато невозможно свернуть «не туда»



Забыли вечером бутылку на веранде



Сколько-сколько градусов???



В Якутии свои архитектурные решения



Когда забыл на ночь закрыть окно в офисе



Вот так снег скатывается с лобового стекла



Нет уж, хозяин, гулять я передумал



Можно на туши сэкономить





Незамерзайка... замерзла



Решил высушить штаны на свежем воздухе



Послушал музычку...



Зима – тот еще тролль



Не расстраивайся. Приспосабливайся!



Суровые якутские пожарные



А этот герой тушил пожар в мороз в Нидерландах



Поднял дворники, чтобы не замерзли



Сервис доставки морозом не остановить



Ну и кто сказал, что мой друг «воображаемый»?



Вот тебе и «утренний туалет»



Кажется, подниматься мне не обязательно...



Романтические поступки никто не отменял!



Осталось разобраться где чья



Вот тебе и пожарная безопасность



А мы точно правильно идем?



Шарик, ну зачем ты лижешь металлический ящик?!



Макарошки как произведение искусства



Яичницу лучше готовить в помещении





Фото: adme.ru, prikol.ru, fotopozitiv.info, resheto.net, klike.net, fishki.net

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