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39 фото о том, какой суровой может быть зима. Вы только посмотрите на это!

15.01.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

39 фото о том, какой суровой может быть зима. Вы только посмотрите на это!

Мы знаем, что вы напуганы пришедшими в Беларусь морозами. Но поверьте, есть те, для кого суровая зима – привычное дело. Мы сделали для вас подборку по-настоящему «холодных» фотографий.

 


Ну дверь откопал, а дальше что?


Даже бачок не выдержал и лопнул


Изморозь преследует линию тени


Баскетбол придется отложить до весны


Машина уехала, а «бампер» остался


Слегка замело


Видимо, сегодня я никуда не еду


Портал в Нарнию


Природный тюнинг


Кажется, кто-то забыл закрыть на ночь авто


Снег съезжает с крыши, и лед становится каким-то мистическим


Что вы там говорили о влажности?


Зато невозможно свернуть «не туда»


Забыли вечером бутылку на веранде


Сколько-сколько градусов???


В Якутии свои архитектурные решения


Когда забыл на ночь закрыть окно в офисе


Вот так снег скатывается с лобового стекла


Нет уж, хозяин, гулять я передумал


Можно на туши сэкономить


Незамерзайка... замерзла


Решил высушить штаны на свежем воздухе


Послушал музычку...


Зима – тот еще тролль


Не расстраивайся. Приспосабливайся!


Суровые якутские пожарные


А этот герой тушил пожар в мороз в Нидерландах


Поднял дворники, чтобы не замерзли


Сервис доставки морозом не остановить


Ну и кто сказал, что мой друг «воображаемый»?


Вот тебе и «утренний туалет»


Кажется, подниматься мне не обязательно...


Романтические поступки никто не отменял!


Осталось разобраться где чья


Вот тебе и пожарная безопасность


А мы точно правильно идем?


Шарик, ну зачем ты лижешь металлический ящик?!


Макарошки как произведение искусства


Яичницу лучше готовить в помещении


Фото: adme.ru, prikol.ru, fotopozitiv.info, resheto.net, klike.net, fishki.net

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Мы знаем, что вы напуганы пришедшими в Беларусь морозами. Но поверьте, есть те, для кого суровая зима – привычное дело. Мы сделали для вас подборку по-настоящему...
 
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