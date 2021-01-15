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На Землю из космоса прилетели 12 бутылок французского вина
Источник материала: ОНТ
С Международной космической станции на Землю вернулась капсула SpaceX Dragon с сотнями виноградных лоз и 12 бутылками французского вина. Об это
Как
Каждая бутылка с вином ради сохранности была помещена в стальной цилиндр, они оставались закупоренными на борту МКС. После февраля лучшие французские сомелье проверят, как на лозу и вино повлияли более сильное радиационное воздействие и микрогравитация.
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С Международной космической станции на Землю вернулась капсула SpaceX Dragon с сотнями виноградных лоз и 12 бутылками французского вина. Об это информирует в Twitter...
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