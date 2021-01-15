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На Землю из космоса прилетели 12 бутылок французского вина

15.01.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На Землю из космоса прилетели 12 бутылок французского вина

С Международной космической станции на Землю вернулась капсула SpaceX Dragon с сотнями виноградных лоз и 12 бутылками французского вина. Об это информирует в Twitter компания Илона Маска.

Как напоминает The Guardian, в ноябре 2019 года компания Space Cargo Unlimited отправила к МКС вино, а виноградная лоза была отправлена в космос в марте 2020 года. Специалисты надеются благодаря эксперименту разработать новые подходы для выращивания растений на нашей планете.

Каждая бутылка с вином ради сохранности была помещена в стальной цилиндр, они оставались закупоренными на борту МКС. После февраля лучшие французские сомелье проверят, как на лозу и вино повлияли более сильное радиационное воздействие и микрогравитация.

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С Международной космической станции на Землю вернулась капсула SpaceX Dragon с сотнями виноградных лоз и 12 бутылками французского вина. Об это информирует в Twitter...
 
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