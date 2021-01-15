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Французский мотогонщик Пьер Шерпен умер во время ралли «Дакар»

15.01.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Французский мотогонщик Пьер Шерпен умер во время ралли «Дакар»

Мотогонщик из Франции Пьер Шерпен скончался от полученных травм при падении на 7-м этапе ралли-марафона «Дакар». Об этом сообщили в аккаунте команды Heros des Belles-Motos в Facebook.

Авария произошла 10 января. Гонщик получил серьезную травму головы во время аварии и потерял сознание. Его экстренно доставили в больницу и ввели в искусственную кому.

На момент смерти Шерпену было 52 года. Он скончался во время полета в медицинском самолете, который вез его в пригород Парижа Ле-Бурже.

Это была четвертая гонка француза в «Дакаре». Пьер Шерпен стал 31-м участником гонки, погибшим во время марафона.

Фото: Heros des Belles-Motos

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Мотогонщик из Франции Пьер Шерпен скончался от полученных травм при падении на 7-м этапе ралли-марафона «Дакар». Об этом сообщили в аккаунте команды Heros des Belles-Motos в...
 
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