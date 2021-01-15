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Егор Шарангович дебютировал в НХЛ. Белорусский хоккеист сыграл в составе команды «Нью-Джерси»

15.01.2021 16:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорус Егор Шарангович дебютировал в НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сегодня ночью наш хоккеист вышел на лед в составе команды «Нью-Джерси».  

Егор – первый белорус, сыгравший в главной заокеанской лиге с 15 марта 2016-го. Именно тогда Михаил Грабовский последний раз выходил на лед.  

Егор Шарангович дебютировал в НХЛ. Белорусский хоккеист сыграл в составе команды «Нью-Джерси»

Дебют Шаранговича выдался успешным. Согласно официальной статистике, форвард был на площадке 17 минут, нанес два броска в створ ворот, выиграл 80 % вбрасываний и завершил встречу с показателем полезности в +1.  

Хорошую игру белоруса отметил и наставник «Нью-Джерси» Линди Рафф, подчеркнув, что его впечатлили действия Шаранговича.  

Сам матч завершился серией буллитов, в которой «Бостон» обыграл «Нью-Джерси» – 3:2.  

Повторная встреча команд состоится 16 января.  

Люди в материале: Егор Шарангович, Михаил Грабовский, Линди Рафф

 
 
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Новости Беларуси. Белорус Егор Шарангович дебютировал в НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сегодня ночью наш хоккеист вышел на лед в составе команды...
 
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