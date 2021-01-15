Тихановская: «Мы уже разослали запись с Карпенковым в Конгресс США, ОБСЕ, Совет Европы»

Источник материала: Салiдарнасць

Политик отреагировала на опубликованную ByPol запись с голосом, похожим на Карпенкова, и обратилась ко всем белорусам.

— Уверена, вы уже слышали запись , где замминистра МВД Карпенков выступает перед подчинёнными. Мы уже разослали ее в Конгресс США, ОБСЕ, Совет Европы и другим нашим международным партнерам. Мы уже призвали ЕС признать ГУБОПиК и ОМОН террористическими организациями, — обратилась Светлана Тихановская. — Карпенков уже стал подозреваемым в уголовном деле по универсальной юрисдикции, что грозит ему международным розыском. Он уже в санкционных списках балтийских стран. Мы не дадим миру забыть о том, что происходит в Беларуси прямо сейчас.

Замглавы министерства внутренних дел буднично рассказывает об убийстве и оскорбляет Александра Тарайковского . Говорит, что бывший президент позволяет стрелять в лицо, пах, живот, что он разрешил убивать и калечить. А если человека не спасут, то туда ему и дорога, и Лукашенко всех прикроет.

Вы считаете, что убийство и насилие — это ваша рутинная работа? Карпенков утверждает, что молодые милиционеры должны переступать через себя и убивать. Мы знаем, что настоящей задачей правоохранительных органов всегда была защита народа. Но в их мире цели другие — защитить бывшего президента и его окружение. Все остальные для них — лишние люди.

Вы считаете 9,5 млн человек лишними людьми? Вы готовы за значок отличия перед диктатором покалечить, изувечить и убить?

Вы создаете гетто из районов города, отключаете в них воду и отопление. Вы убиваете людей и планируете организовать лагеря, чтобы держать несогласных. Вы травите нас в ваших тюремных камерах. Вы отдаете приказ «и обязательно с газом».

Но вы же сами прекрасно понимаете, что террористы — это не те, кто выходят на улицы на мирный протест. Террористы — это те, кто знает, что на небольшом расстоянии травматическое оружие убивает, и приказывают стрелять. Террористы — это те, кто применяет насилие ради запугивания и незаконного удержания власти.

Они внушают вам, что новая власть будет издеваться над вами и вашими детьми, ставить на колени и убивать. Вот только мы не они. Мы знаем, что дети не в ответе за своих родителей, мы знаем, что каждый должен отвечать только за себя и только за свои поступки. Мы — люди, а не звери!

Мы говорим о диалоге, они — о терроре. Мы говорим о свободе, они — о концлагерях. Мы предлагаем мирные решения, они предлагают войну.

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Лукашенко готовится к уходу. Он знает, что с ним Беларусь превратится в страну-изгоя. Он знает, что проиграл. Вопрос лишь в том, что он оставит после себя. И сейчас я хочу задать вопрос каждому человеку у экрана, всем, кто смотрит это видео. Неважно, за кого вы голосовали и каких взглядов придерживаетесь. Неважно, какой флаг и герб вам нравится. Я хочу задать вопрос каждому белорусу. Что мы заслужили: страну для жизни или концлагерь?

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