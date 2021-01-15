Автобус-«гармошка» в Нью-Йорке переломился и повис с эстакады

Источник материала: Tut.by

По меньшей мере восемь человек пострадали при падении автобуса с эстакады в нью-йоркском районе Бронкс. Погибших нет.

FDNY Acting Battalion Chief Steven Moore and Deputy Chief Paul Hopper discusses operations on scene of a tandem bus accident this morning in the Bronx. Read more: https://t.co/sCfNYIOtrs pic.twitter.com/8eMb4dKAZO — FDNY (@FDNY) January 15, 2021

Управление пожарной охраны Нью-Йорка выложило в Twitter фото автобуса-«гармошки», передняя часть которого свисает с эстакады, доставая кабиной до мостовой, а задняя часть остается на эстакаде.

Инцидент случился вечером в четверг. Причина аварии пока неизвестна. Водитель получил травму и находится в тяжелом состоянии.

«Мы оказали помощь восьми пострадавшим. Автобус рухнул с 15 метров. Характер травм соответствует падению с большой высоты», — написал в Twitter замначальника пожарной службы Пол Хоппер.

Член городского совета Нью-Йорка Марк Левин сообщил, что службы чрезвычайных ситуаций блокировали место «ужасного происшествия».

Horrible accident on Washington Bridge (Which connects 181st in Manhattan to the Bronx. This is not the GWB.)



Tandem bus dangling off edge. Emergency services have closed off the entire area. https://t.co/nOCK9VpNvL — Mark D. Levine (@MarkLevineNYC) January 15, 2021