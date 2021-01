Автобус-«гармошка» в Нью-Йорке переломился и повис с эстакады

Источник материала: Tut.by

По меньшей мере восемь человек пострадали при падении автобуса с эстакады в нью-йоркском районе Бронкс. Погибших нет.

FDNY Acting Battalion Chief Steven Moore and Deputy Chief Paul Hopper discusses operations on scene of a tandem bus accident this morning in the Bronx. Read more: https://t.co/sCfNYIOtrs pic.twitter.com/8eMb4dKAZO

Управление пожарной охраны Нью-Йорка выложило в Twitter фото автобуса-«гармошки», передняя часть которого свисает с эстакады, доставая кабиной до мостовой, а задняя часть остается на эстакаде.

Инцидент случился вечером в четверг. Причина аварии пока неизвестна. Водитель получил травму и находится в тяжелом состоянии.

«Мы оказали помощь восьми пострадавшим. Автобус рухнул с 15 метров. Характер травм соответствует падению с большой высоты», — написал в Twitter замначальника пожарной службы Пол Хоппер.

Член городского совета Нью-Йорка Марк Левин сообщил, что службы чрезвычайных ситуаций блокировали место «ужасного происшествия».