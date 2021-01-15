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Спортсменка, потерявшая работу после выборов: «Колбасило так, что я лежала на полу и билась в истерике»

15.01.2021 16:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Триатлонистка Валентина Зеленкевич, дважды мастер спорта 31 августа лишилась работы. По ее мнению, причина — активная гражданская позиция спортсменки и ее публикации в соцсетях, хотя работодатель уверял, что никакой политической подоплеки в расставании с Зеленкевич нет. После увольнения белоруска переехала в Москву и занялась там поисками работы. Как прошли ее четыре месяца в России, триатлонистка рассказала в интервью «Новой газете».


Фото из инстаграма Валентины Зеленкевич

— Ушло время, чтобы прийти в себя и отделаться ото всех прежних связей. И вдруг я почувствовала, что свободна. Что меня больше ничего не держит. И в этот момент мне позвонил совершенно незнакомый человек. Говорит: я сегодня ночью уезжаю в Москву. Если хочешь, помогу тебе перебраться через границу. На решение у меня было всего пара часов. Времени хватило только на то, чтобы собрать вещи и съездить к маме, предупредить ее, что я уеду и возможно больше не вернусь.

Это было самое дерзкое и страшное мое решение. Жесть. Разрушилось вообще все. Я выпрыгнула из гнезда, где тебе готовы были положить червячка в ротик. Выпорхнуть и не разбиться при этом — это надо сильно и быстро махать крылышками. И вот четыре месяца я уже здесь, в Москве.

Что произошло за это время? Отправляла резюме, работала в фитнесе тренером по плаванию за 65 долларов в месяц, объездила кучу мест и пережила море унизительных собеседований. Я встретила в Москве все свои страхи, узнала все, чего никогда не хотела. Меня колбасило так, что я лежала на полу и билась в истерике, не хотела жить.

Наверное, я специально довела себя до такого состояния, чтобы упасть на дно, коснуться его ногами, сказать «здравствуйте, я Валя из Беларуси», и оттолкнуться от него. Наверное, я уже это сделала. Вот я веду дневник и записываю, чего я добилась в Москве. Читаю его иногда и вижу: не так все и плохо. Я сейчас тренер по плаванию. Снимаю квартиру. Ищу себе тренера по триатлону, клуб, хочу снова начать тренироваться. Надо мне это? Есть ли в этом смысл? В чем вообще смысл жизни? Не знаю. Все живут и хотят это узнать. Но если бы знали, не жили.

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