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Нацбанк Беларуси продлил ограничения на рублевую поддержку ликвидности банков

15.01.2021 16:21 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Нацбанк Беларуси по 18 мая 2021 года включительно продлил ограничения на рублевую поддержку ликвидности банков.

«В целях сохранения эффективного контроля за денежным предложением Национальным банком принято решение о продлении по 18 мая 2021 г. включительно срока приостановления постоянно доступных операций по поддержке и изъятию ликвидности», - говорится в сообщении регулятора.

Речь идет о приостановке постоянно доступных операций по поддержке и изъятию ликвидности по фиксированной ставке, которая в настоящий момент составляет 8,75% годовых. Такие операции были приостановлены в августе 2020 года на фоне снижения курса белорусского рубля и спекуляционного спроса на потребительские кредиты.

Поддержка ликвидности банков будет осуществляться посредством ежемесячных аукционных операций по предоставлению кредитов на срок 6 месяцев, которые будут проводиться в первый день периода выполнения резервных требований.

«Кроме того, при необходимости исходя из складывающейся ситуации с ликвидностью банковской системы будут проводиться семидневные кредитные аукционы», - сообщил Нацбанк РБ.

 
 
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Нацбанк Беларуси по 18 мая 2021 года включительно продлил ограничения на рублевую поддержку ликвидности банков.
 
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