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Асмус и Харламов впервые вышли на публику после развода
15.01.2021 16:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Первый совместный выход российского юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус после развода обсуждают в сети: кажется, что экс-супруги решили забыть о своих разногласиях ради дочки Насти.
© Sputnik / Евгений Одиноков
После громкого разрыва, отношения Асмус и Харламова были напряженными, даже несмотря на то, что пара рассталась обоюдно. Звезда фильма "Текст" и комик пытались тянуть одеяло на себя: прилюдно выясняли, кто первый подумал о разводе, а также подкалывали друг друга на страницах в Instagram. Но теперь бывшие решили пойти на мировую.
Харламов и Асмус вместе с дочкой и племянницей сходили в кино и посмотрели сказочный фильм "Последний богатырь: корень зла". Кстати, одного из персонажей мультика озвучил сам Харламов.
Маленькая Настя сидела на коленях у мамы и с радостью наблюдала за приключениями на экране, а после просмотра Асмус заявила, что хочет сходить в кино еще раз. Таким образом, звезда намекнула на то, что готова простить прошлые обиды экс-супругу.
Снимок счастливой семьи появился в Instagram Асмус и собрал множество лайков и комментариев подписчиков.
Напомним, что
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Совместный выход звездных экс-супругов обсуждают в сети: знаменитости встретились, чтобы порадовать маленькую дочь Настю.
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