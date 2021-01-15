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Асмус и Харламов впервые вышли на публику после развода

15.01.2021 16:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Первый совместный выход российского юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус после развода обсуждают в сети: кажется, что экс-супруги решили забыть о своих разногласиях ради дочки Насти.

© Sputnik / Евгений Одиноков
Кристина Асмус в свадебном платье пришла в ЗАГС после развода

После громкого разрыва, отношения Асмус и Харламова были напряженными, даже несмотря на то, что пара рассталась обоюдно. Звезда фильма "Текст" и комик пытались тянуть одеяло на себя: прилюдно выясняли, кто первый подумал о разводе, а также подкалывали друг друга на страницах в Instagram. Но теперь бывшие решили пойти на мировую.

Харламов и Асмус вместе с дочкой и племянницей сходили в кино и посмотрели сказочный фильм "Последний богатырь: корень зла". Кстати, одного из персонажей мультика озвучил сам Харламов.

Маленькая Настя сидела на коленях у мамы и с радостью наблюдала за приключениями на экране, а после просмотра Асмус заявила, что хочет сходить в кино еще раз. Таким образом, звезда намекнула на то, что готова простить прошлые обиды экс-супругу.

Снимок счастливой семьи появился в Instagram Асмус и собрал множество лайков и комментариев подписчиков.

Напомним, что Харламов официально развелся с Кристиной Асмус в конце октября 2020 года, а сама актриса в свадебном платье пришла в ЗАГС после расставания.

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Совместный выход звездных экс-супругов обсуждают в сети: знаменитости встретились, чтобы порадовать маленькую дочь Настю.
 
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