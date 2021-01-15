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Дмитриев про "сход": Собрание чиновников в поддержку Лукашенко

15.01.2021 16:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Три предложения в оргкомитет Всебелорусского народного собрания направил сопредседатель «Говори правду» Андрей Дмитриев.



Политик предлагает ввести в оргкомитет представителей оппозиционных партий, повестку дня мероприятия формировать, в том числе, и онлайн – прозрачно, а также дать право выдвигать делегатов ВНС от граждан путём сбора подписей.

Зачем Дмитриев тратит время на бессмысленное "одобрямс"?, - уточнил у него "Белорусский партизан"

- Я считаю, что надо с разных сторон показывать, что это просто собрание начальников и чиновников в поддержку Лукашенко. И не имеет никакого отношения к народу, диалогу и единству, - ответил Дмитриев. 

Лукашенко намерен собрать на "Всебелорусское народное собрание" 2700 делегатов. 

Оно запланировано на 11-12 февраля.
 
 
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Три предложения в оргкомитет Всебелорусского народного собрания направил сопредседатель «Говори правду» Андрей Дмитриев.
 
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