







Политик предлагает ввести в оргкомитет представителей оппозиционных партий, повестку дня мероприятия формировать, в том числе, и онлайн – прозрачно, а также дать право выдвигать делегатов ВНС от граждан путём сбора подписей.





Зачем Дмитриев тратит время на бессмысленное "одобрямс"?, - уточнил у него "Белорусский партизан"





- Я считаю, что надо с разных сторон показывать, что это просто собрание начальников и чиновников в поддержку Лукашенко. И не имеет никакого отношения к народу, диалогу и единству, - ответил Дмитриев.





Лукашенко намерен собрать на "Всебелорусское народное собрание" 2700 делегатов.





Оно запланировано на 11-12 февраля.