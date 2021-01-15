Агент Осипов: «На месте белорусских болельщиков я бы не надеялся на прорыв «Шахтера» в еврокубках»









- Что ждет наши клубы в еврокубках?





– В лучшем случае – групповая стадия Лиги Конференций.





– Совсем не веришь в «Шахтер» в Лиге чемпионов?





– Будет очень тяжело. Сейчас солигорчане пачками подписывают футболистов, но у команды перебор игроков в группе атаки. Команды хорошего уровня обычно налаживают взаимодействия в линиях, но пока в нападении «Шахтера» просто балаган. Понадобится немало времени, чтобы тренеры нашли какие-то связи в атаке «горняков» с таким количеством игроков в одной линии. За короткое время тяжело наладить все процессы в нападении под группу Лиги чемпионов. В общем, в Лиге чемпионов Солигорску будет очень тяжело.





– А как же Лига Европы?





– Тут многое будет зависеть от жеребьевки и кармы клуба. Как мы видели в прошлом сезоне, «Шахтер» не смог справиться даже со «Сфынтул Георге». Буду пессимистом, но на месте белорусских болельщиков я бы не надеялся на прорыв «Шахтера» в еврокубках. Другие же клубы выступают в Лиге Конференции, и там могут быть какие-то результаты и у «Шахтера», и у БАТЭ, и у «Торпедо-БелАЗ», и у нашего четвертого представителя. Но уровень этого соревнования будет не очень высоким и, уверен, не принесет особо финансов, – сказал Осипов.