Во Франции начали расследование против экс-президента Саркози

Расследование касается консалтинговых услуг, которые Саркози оказывал в России, сообщает AFP, ссылаясь на прокуратуру.





Тем самым, отмечает агентство, в прокуратуре подтвердили информацию издания Mediapart, утверждавшего, что прокуратура проводит расследование из-за контракта о предоставлении консультационных услуг, который Саркози в 2019 году заключил с российской страховой группой «РЕСО-Гарантия». Сумма контракта, по данным издания, составила три миллиона евро.





Во Франции также расследуют дело о возможном финансировании избирательной кампании Николя Саркози режимом Муаммара Каддафи в 2007 году.





В рамках дела Саркози обвиняют в пассивной коррупции, нелегальном финансировании избирательной кампании, сокрытии государственных средств Ливии и создании преступной группировки. Он обвинения отрицает. 1 марта суд во Франции вынесет приговор Саркози по делу о коррупции. Ему грозит до четырех лет тюремного заключения.