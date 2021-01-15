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Администратор ТК "Сухарево-97" после задержания попал в больницу. Сейчас его местонахождение неизвестно

15.01.2021 16:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали 31-летнего минчанина, который создал и администрировал несколько «дворовых» телеграм-чатов, включая "Сухарево-97" и "Сухарево News".


фото носит иллюстративный характер

«Задержанный активно призывал подписчиков к участию в протестных "дворовых" акциях, которые проходили на территории столицы. А несколько месяцев назад передал права владельца ресурсов за границу», - говорится в сообщении МВД РБ.

«…люди, которые администрировали упомянутые ресурсы, на марши не ходили. Зато они создали отдельный чатик "Элита Сухарево", где упражнялись в совершенствовании методов кукловодства. Провоцировали "гуляющих" нарушать закон, а сами снимали видео происходящего из окон своих уютных квартир. Затем полученные кадры размещали в интернет-ресурсах и отсылали отчёты о проделанной работе своим "хозяевам", - утверждается в сообщении МВД. 

По данным ПЦ "Вясна", задержание произошло вечером 14 января. Минчанина зовут Иван Бондаренко

После задержания он попал в 4-ю городскую больницу, а сегодня его оттуда забрали силовики. В данный момент его местонахождение неизвестно.
 
 
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Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали 31-летнего минчанина, который создал и администрировал несколько «дворовых» телеграм-чатов, включая "Сухарево-97" и "Сухарево News".
 
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