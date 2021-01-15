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Любят в ДФР книгу. Издателя Андрея Янушкевича и книгораспространителя Алеся Евдахо увезли на допрос

15.01.2021 16:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Основателя частного издательства «Янушкевіч» Андрея Янушкевича 15 января увезли на допрос в департамент финансовых расследований Комитета госконтроля, сообщает БелаПАН со ссылкой на Белорусский ПЕН-центр.

 

Любят в ДФР книгу. Издателя Андрея Янушкевича и книгораспространителя Алеся Евдахо увезли на допрос
Андрей Янушкевич, Алесь Евдахо. Фото: lit-bel.org.

 

Как отмечается, в помещении издательства проведен осмотр, изъят стационарный компьютер и ноутбуки.

Кроме того, сегодня утром книгораспространитель Алесь Евдахо успел сообщить, что в домофон его квартиры позвонили милиционеры. После этого он перестал выходить на связь. Союз белорусских писателей на своем сайте сообщает со ссылкой на друзей Евдахо, что его задержали и также увезли в ДФР КГК. Из квартиры изъяли телефон, ноутбук и ряд книг.

Как сообщает сайт Союза Белорусских писателей, издательство «Янушкевіч» издает современные и популярные книги на белорусском языке. В сентябре Андрей Янушкевич сообщал, что таможня потребовала подтверждения того, что в белорусском переводе книги о Гарри Поттере не содержится призывов к свержению власти.

Алесь Евдахо занимается распространением белорусской литературы через интернет-магазин knihi.by. Он был одним из фигурантов дела «Белага легіёну» в 2017 году, которое развалилось и не дошло до суда.

13 января в Минске задерживали директора частного издательства «Кнігазбор» Геннадия Винярского и дизайнера Анатолия Лазаря (Wiecier Mechaniczny). Сообщалось, что к Винярскому пришли из отдела по борьбе с экономическими преступлениями, к Лазарю — из финансовой милиции. У обоих изъяли технику. Вечером того же дня после допроса они были отпущены на свободу под подписку о неразглашении материалов уголовных дел.

 
Теги: Минск
 
 
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Основателя частного издательства «Янушкевіч» Андрея Янушкевича 15 января увезли на допрос в департамент финансовых расследований Комитета госконтроля, сообщает...
 
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