Любят в ДФР книгу. Издателя Андрея Янушкевича и книгораспространителя Алеся Евдахо увезли на допрос

Основателя частного издательства «Янушкевіч» Андрея Янушкевича 15 января увезли на допрос в департамент финансовых расследований Комитета госконтроля, сообщает БелаПАН со ссылкой на Белорусский ПЕН-центр.



Андрей Янушкевич, Алесь Евдахо. Фото: lit-bel.org.

Как отмечается, в помещении издательства проведен осмотр, изъят стационарный компьютер и ноутбуки.

Кроме того, сегодня утром книгораспространитель Алесь Евдахо успел сообщить, что в домофон его квартиры позвонили милиционеры. После этого он перестал выходить на связь. Союз белорусских писателей на своем сайте сообщает со ссылкой на друзей Евдахо, что его задержали и также увезли в ДФР КГК. Из квартиры изъяли телефон, ноутбук и ряд книг.

Как сообщает сайт Союза Белорусских писателей, издательство «Янушкевіч» издает современные и популярные книги на белорусском языке. В сентябре Андрей Янушкевич сообщал, что таможня потребовала подтверждения того, что в белорусском переводе книги о Гарри Поттере не содержится призывов к свержению власти.

Алесь Евдахо занимается распространением белорусской литературы через интернет-магазин knihi.by. Он был одним из фигурантов дела «Белага легіёну» в 2017 году, которое развалилось и не дошло до суда.

13 января в Минске задерживали директора частного издательства «Кнігазбор» Геннадия Винярского и дизайнера Анатолия Лазаря (Wiecier Mechaniczny). Сообщалось, что к Винярскому пришли из отдела по борьбе с экономическими преступлениями, к Лазарю — из финансовой милиции. У обоих изъяли технику. Вечером того же дня после допроса они были отпущены на свободу под подписку о неразглашении материалов уголовных дел.