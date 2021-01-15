«Локомотив» обыграл «Юность», а «Неман» уступил «Металлургу». Итоги матчей экстралиги А по хоккею

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею самым сенсационным стал матч в Орше, где «Локомотив» принимал «Юность», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Несмотря на большое игровое преимущество минчан и тот факт, что они в два раза перебросали железнодорожников, промежуточный лидер таблицы уступил «Локомотиву» – 1:2. У оршанцев шайбы на счету Глеба Андреева и Андрея Шикутя. Отметим и отличную игру голкипера хозяев Ростислава Зиновенко – во время матча он совершил 41 сейв.





Богатым на шайбы стал матч в «Гомеле», где «рыси» разгромили «Динамо-Молодечно». Причем первую шайбу игрок Вадим Сушко забросил с центра площадки. Финальный счет – 6:2 в пользу «Гомеля».





В других встречах дня «Металлург» был сильнее «Немана», а «Шахтер» не ощутил проблем в матче с «Могилевом».