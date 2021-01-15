ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Рене Фазель: Мы дали понять, что ЧМ по хоккею в Беларуси невозможен

15.01.2021 16:33 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Рене Фазель: Мы дали понять, что ЧМ по хоккею в Беларуси невозможен

7
  • 15.01.2021, 16:23
Рене Фазель: Мы дали понять, что ЧМ по хоккею в Беларуси невозможен
Рене Фазель
Фото: ТАСС

Новое заявление главы ИИХФ.

Глава ИИХФ Рене Фазель поделился впечатлениями о разговоре с Лукашенко, сообщает Watson (перевод – «Трибуна»).

– Вы осознавали, насколько щекотливой может быть встреча лицом к лицу с Лукашенко, опальным на международной арене? Почему вы пошли на такой риск?

– При подготовке к визиту белорусский посол дал нам понять, что Лукашенко принимает очень мало людей, и что я один из них. Он также указал, что мы должны обсудить все важные вопросы. Я увидел возможность превратить этот чемпионат мира в чемпионат мира по примирению, стимулировать с помощью ЧМ диалог с оппозицией, которого сейчас, очевидно, не существует. 

– Вы не переоцениваете свои возможности? Разве это не опасная попытка участвовать в политике через спорт?

– Мы знали, что шанс что-то изменить составляет, может быть, один процент. Но если этот маленький шанс есть, то попробовать стоит.

– Какими были темы разговора с Лукашенко?

– Мы [с генсеком ИИХФ Хорстом Лихтнером] дали понять, что чемпионат мира по хоккею невозможен без изменения политической ситуации в стране.

–Предъявляли ли вы требования?

– Нет. Мы не можем выдвигать политических требований. Мы передали сообщение о том, что с проведением чемпионата мира в сложившейся политической ситуации мы имеем проблемы на Западе. 

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперт: Калі Калаўр атрымае загад Лукашэнкі ўключыць станок, сілаў супрацьстаяць гэтаму ў яго не будзе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by