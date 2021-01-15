Источник материала: Хартия'97

Рене Фазель: Мы дали понять, что ЧМ по хоккею в Беларуси невозможен 7 15.01.2021, 16:23

Рене Фазель

Фото: ТАСС

Новое заявление главы ИИХФ.

Глава ИИХФ Рене Фазель поделился впечатлениями о разговоре с Лукашенко, сообщает Watson (перевод – «Трибуна» ).

– Вы осознавали, насколько щекотливой может быть встреча лицом к лицу с Лукашенко, опальным на международной арене? Почему вы пошли на такой риск?

– При подготовке к визиту белорусский посол дал нам понять, что Лукашенко принимает очень мало людей, и что я один из них. Он также указал, что мы должны обсудить все важные вопросы. Я увидел возможность превратить этот чемпионат мира в чемпионат мира по примирению, стимулировать с помощью ЧМ диалог с оппозицией, которого сейчас, очевидно, не существует.

– Вы не переоцениваете свои возможности? Разве это не опасная попытка участвовать в политике через спорт?

– Мы знали, что шанс что-то изменить составляет, может быть, один процент. Но если этот маленький шанс есть, то попробовать стоит.

– Какими были темы разговора с Лукашенко?

– Мы [с генсеком ИИХФ Хорстом Лихтнером] дали понять, что чемпионат мира по хоккею невозможен без изменения политической ситуации в стране.

–Предъявляли ли вы требования?

– Нет. Мы не можем выдвигать политических требований. Мы передали сообщение о том, что с проведением чемпионата мира в сложившейся политической ситуации мы имеем проблемы на Западе.

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