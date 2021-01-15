Источник материала: Хартия'97

В Минске продают с молотка легендарный авторынок в Малиновке 2 15.01.2021, 16:09

Фото: Центр промышленной оценки

Начальная цена — $17 миллионов.

Авторынок «Малиновка» выставили на продажу за 17 миллионов долларов. На сайте Центра промышленной оценки появились лоты от ЗАО «Торговый Мир — «Кольцо», это заметил портал Realt.by .



Фото: Центр промышленной оценки

Центральный авторынок «Малиновка» открылся в Минске в 1994 году. Там продаются автомобили, автозапчасти и другие товары, связанные с автомобилями, работают автосалоны, а также строительный рынок.

На сайте Центра промышленной оценке выставлены два лота по продаже недвижимости ЗАО «Торговый Мир — «Кольцо».

Первый лот — это сам авторынок, который разбит на несколько зон: автокинотеатр, «Строймолл» и капитальные строения рядом с ним; территория авторынка и рынка б\у запчастей; крытый рынок «Автомолл»; склады и вспомогательные помещения за «Автомоллом».

Площадь помещений — от 5,7 квадратных метров до 54 889,0 квадратных метров.

Заявки по аукциону принимаются до 11 февраля. Торги назначили на 15 февраля. Начальная стоимость — 43 958 550 рублей (это чуть больше 17 миллионов долларов).



Фото: Центр промышленной оценки



Фото: Центр промышленной оценки

Второй лот — стройрынок ЗАО «Торговый Мир — «Кольцо». Площадь помещений, которые там продаются — 9 — 8 922,3 «квадратов». Обременение — действующие договоры аренды продавцов.

Заявки по этому лоту принимаются до 11 февраля, начало торгов — 15 февраля. Начальная стоимость — 1 935 203 рублей (753 114 долларов).

ЗАО «Торговый Мир — «Кольцо» — банкрот. По последней информации, указанной указана на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве, процедура ликвидации компании продлена до 5 мая 2021 года.



Фото: Центр промышленной оценки



Фото: Центр промышленной оценки

Экономический суд Минской области возбудил производство по делу об экономической несостоятельности в отношении ЗАО «Торговый Мир — «Кольцо» (ТМК) в 2017 году. А впервые информация, что компанию хотят признать банкротом, появилась в марте 2016-го.

Долги компании оценивались в десятки миллионов долларов. Среди крупных кредиторов назывались компания «Версо М» российского бизнесмена азербайджанского происхождения Мехраджа Бабаева, Белагропромбанк и БПС-Сбербанк. У ТМК также имелась задолженность и перед налоговой инспекцией.

Созданием компании «Торговый мир — «Кольцо» занимался известный бизнесмен Юрий Аверьянов. В 2017-м Следственный комитет Беларуси сообщил о задержании шести человек, в том числе директора ЗАО «Торговый Мир — «Кольцо» и ООО «Парк развлечений Дримлэнд». Их подозревали в уклонении от уплаты налогов. Все эти бизнесы контролировал Юрий Аверьянов. Он покинул Беларусь из-за претензий силовиков.

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