Источник материала: Хартия'97

«Смена режима теперь — это факт не вызывающий никаких сомнений» 1 15.01.2021, 15:51

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Фото: tut.by

Пять важных тезисов после слива аудиозаписи с Карпенковым.

Среди белорусских силовиков Николай Карпенков, пожалуй, один из самых заметных. Это он разбил дубинкой стеклянную дверь кофейни в центре Минска, он же выдал фразу: «Это вы [протестующие] фашисты, а не мы [силовики] – фашисты». Благодаря своей преданности и отдаче делу, Карпенков смог выбить повышение с должности начальника ГУБОПиКа до заместителя МВД. А сегодня BYPOL опубликовал громкий слив – 12-минутный монолог, в котором человек с голосом, похожим на голос Карпенкова, говорит о создании фактически концлагеря для протестующих и признает, что пытки и убийства силовикам разрешил лично Лукашенко, пишет сайт kyky.org .

Создание лагерей и убийство Александра Тарайковского. Пять главных тезисов из слитого монолога

В слитой 12-минутной записи есть несколько важных тезисов.

Во-первых, доказательство того, что силовикам разрешили убивать людей и гарантировали безнаказанность на высшем уровне:

«Лукашенко говорил, если прет на тебя – применяй оружие, получается, вот нелетальное. В упор: по ногам, в живот, по яйцам. Чтобы понял, что он сотворил, и что наделал, когда придет в сознание. Ну нанесите ему что-то в таком ну виде: либо покалечить, либо изувечить, либо убить. Применять оружие ему прямо в лоб, прямо в лоб, прямо в лицо, прямо туда, после чего он уже никогда, получается, не вернется в то состояние, в котором он находился.

Ну, откачают, так откачают. Не будет у него половины головного мозга, ну, туда ему и дорога <...> Главой государства мы прикрыты со всех сторон в плане применения оружия».

Во-вторых, благодаря этому сливу ни у кого не останется иллюзий, что силовики не знают, как на самом деле погиб Александр Тарайковский. Уголовное дело по факту его убийства не заводят, видимо, совсем по иным починам.

«Понятно, от чего умер этот пьяница и дебил. Он умер, конечно, от резиновой пули, которая прилетели ему в грудь. Он стоял там в майке. Я думаю, что с обратной стороны майки она не застрянет».

В-третьих, мы узнали, что белорусские силовики используют российское оружие.

«Поэтому мы обратились [к России]. Сказали, что нам не хватает, получается, травматического оружия. Что нам в основном, получается, приходится задачи решать резиновой палкой или кулаком. Где-то за этим, в исключении, получается, применять свето-звуковые гранаты, где-то идти на определенные хитрости по разблокированию дорог. Но необходимо, конечно, нам травматическое оружие. И вот, получается, по указанию главы государства приобретено, получается, 100 пистолетов: 30 пошли в СОБР, 20 пошли в «Алмаз», а 50 пистолетов передали нам».

В-четвертых, силовики всерьез рассматривают создание в Беларуси лагерей для протестующих. С топками.

«Сказано разработать, сделать лагерь, ну не для военнопленных, не для интернированных даже, а лагерь для особо острокопытных, такой для отселения. И поставить колючую проволоку, получается, по периметру. Два помещения сделать: топка – этаж, кормили – этаж, чтобы работали. Но там их держать, пока все не успокоится».

Ну, и в-пятых, судя по пылким цитатам из слитой записи, силовики очень боятся за себя и свои должности.

«Пришло время, когда ни один сотрудник органов даже ОМОНовец, не должен выходить на массовые беспорядки не имея с собой огнестрельного оружия. Поэтому пришло другое время. Время, жёстких действий с оглядкой на, так скажем, политические моменты <...> Всё время наносить удары. Чтобы они только успевали поворачиваться. Всё время продумывать комбинации. Всё время атаковать. Кто атаковывает, тот является хозяином положения. Кто обороняется – это жертва, дичь».

Судя по реакции белорусов, не все смогли дочитать/дослушать до конца этот монолог. Как вышло, что человек вообще смог его произнести?

Мы просто напомним, что некогда говорил экс-заместитель боевой группы «Алмаз» Игорь Макар про человека, голос которого напоминает голос из слитой записи: «Николай Карпенков в конце девяностых руководил отделом в службе безопасности президента, и они приходили к нам в «Алмаз» на базу тренироваться. Командир ставил меня на тренировку <...> Это очень преданный человек, особенно Лукашенко. Он его никогда не предаст, он будет делать все. Как мне видится, его мечта — стать министром. Он делает все, чтобы получить эту должность. Кстати, Наумов стал руководителем службы безопасности президента именно с подачи Карпенкова. Далее Наумов стал министром, и это была уже его заслуга. Мне об этом сам Наумов говорил».

«Смена режима теперь — это факт не вызывающий никаких сомнений»: как реагируют белорусы

В МВД заявили, что от них пока что официальных комментариев на тему слива монолога не будет, а вот жена убитого Александра Тарайковского Елена Герман решила высказаться сразу: «Пьяница и дебил? У меня просто нет слов. Как так можно? Они убили мирного гражданина, а теперь еще и оскорбляют его. Они же так и не завели уголовного дела. Мало того, выставили раньше [Тарайковского] террористом. Это просто ужас, я не знаю, что сказать, не знаю, как можно прокомментировать такие слова. Просто ужасно. Я считаю, что это просто геноцид. У меня нет надежд на какое-то справедливое решение дела сейчас.

А высказывания Карпенкова просто не укладываются в голове. Просто убивают людей. Как дальше жить в этой стране, как здесь воспитывать детей?», – записал слова Елены «Белсат».

А помните шутили, что проще всего Новую Боровую колючей проволокой обнести?

Ну шо, как вам шуточки? — Gypsynkov (@gypsynkov) January 15, 2021

Представлены новые рендеры жилой застройки Минска от Dana Holdings: pic.twitter.com/bHK4EaBR27 — Gypsynkov (@gypsynkov) January 15, 2021

получается, ну эээ... скажем так эээ лагерь для протестующих за ключей проволокой. получается, людей отпиздим или эээ убьём, потому что нам за это, скажем так, дадут награды. за личное, получается, мужество!



(с) Карпенков — арчы папандопала (@patrickstea) January 15, 2021

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