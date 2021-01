Источник материала: Хартия'97

США ввели масштабные санкции против военных и членов Компартии Китая 1 15.01.2021, 15:41

В список внесены также несколько крупных китайских компаний.

Администрация Дональда Трампа ввела очередные санкции в отношении Китая, внеся в черный список целый ряд китайских высокопоставленных чиновников и ряд компаний за предполагаемые правонарушения, совершенные в районе Южно-Китайского моря. Несколько крупных китайских компаний были внесены в список запрещенных для инвестирования объектов, передает пресс-служба Минфина США .

Новые санкции еще больше увеличат напряженность в отношениях между США и Китаем, стратегическим соперником Вашингтона в Азии, за несколько дней до вступления в должность избранного президента Джо Байдена.

Санкции коснутся руководителей государственных предприятий, высокопоставленных сотрудников Коммунистической партии Китая и китайских вооруженных сил, а также крупной нефтедобывающей компании CNOOC в связи с предполагаемым силовым давлением, примененным Китаем в отношении других государств, претендующих на участки территории Южно-Китайского моря.

Девять китайских компаний были добавлены в список фирм, связанных с китайскими военными. Среди этих компаний – авиастроительная фирма Comac и производитель мобильных телефонов Xiaomi Corp.

На эти компании будет распространяться новый запрет на инвестиции, в соответствии с которым американские инвесторы должны будут избавиться от активов компаний, внесенных в черный список, не позднее 11 ноября 2021 года.

Посольство КНР в США раскритиковало действия администрации Трампа, обвинив Вашингтон в «навешивании политических и идеологических ярлыков на экономические и торговые вопросы и в использовании государственной власти для оказания давления на иностранные компании под предлогом защиты национальной безопасности».

«Соединенные Штаты поддерживают страны Юго-Восточной Азии, которые хотят защитить свои суверенные права и интересы в соответствии с международным правом», – заявил госсекретарь Майк Помпео, объявляя о новых санкциях.

Помпео сказал, что Вашингтон вводит визовые ограничения для руководителей китайских государственных предприятий и должностных лиц Коммунистической партии Китая, а также руководства военно-морского флота КНР.

По словам Помпео, санкции направлены против тех, кто «несет ответственность или причастен к крупномасштабной рекультивации, строительству или милитаризации спорных форпостов в Южно-Китайском море, либо к применению силовых мер в отношении стран Юго-Восточной Азии с целью воспрепятствовать их доступу к природным ресурсам (Южно-Китайского) моря».

В список компаний, связанных с китайскими военными, попала авиационная компания Skyrizon, Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc, Luokung Technology Corp, Пекинский инвестиционный центр развития Zhongguancun, GOWIN Semiconductor Corp, Grand China Air Co Ltd, Global Tone Communication Technology Co Ltd и China National Aviation Holding Co Ltd.

В среду администрация Трампа отказалась от планов внесения в черный список китайских технологических гигантов Alibaba, Tencent и Baidu, сообщили четыре человека, знакомых с данным вопросом.

18 декабре сообщалось, что администрация Трампа близка к объявлению о том, что 89 китайских аэрокосмических и других компаний имеют связи с ВПК Китая, что не позволяет им покупать ряд американских товаров и технологий.

19 декабря Трамп подписал закон, ограничивающий размещение китайских акций на биржах США. Об этом говорится в заявлении Белого дома. Согласно закону, котирующийся на американских биржах бизнес обязан подтвердить то, что он не находится под контролем иностранных властей. Помимо этого, зарубежные компании должны будут предоставлять отчетности регуляторам США так же, как и американские компании.

