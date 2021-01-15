Диалог или имитация? Юрист НАУ и депутат Национального собрания — о претензиях к ВНС и его пользе

Источник материала: Onliner

Статья 22 Конституции гарантирует равенство прав граждан. А указ, по мнению НАУ, произвольно ограничивает группы граждан в выдвижении своих участников на собрание и противоречит Конституции.

—И наоборот: возможность участия получают те группы граждан, которые по закону «О собраниях» такого права не имели — местные советы депутатов. В законе сказано, что они могут являться только приглашенными на собрание. То есть права голосовать у них по закону нет. А сейчас они получили право выбирать кандидатов - тех, кто будет иметь на собрании право голоса, — считает Кирилюк.

Согласно статье 137 Конституции, «в случае расхождения закона, декрета или указа с Конституцией действует Конституция». Это значит, что в части, противоречащей Конституции, граждане обязаны исполнять Конституцию, а не указ.

Понятно. А какие-то права действительно нарушаются при проведении ВНС?

По мнению Кирилюка, речь в первую очередь идет о праве на личное участие в решении государственных дел — оно закреплено 37 статьей Конституции. Кстати, цель республиканского собрания также обозначена в ст. 3 Закона о собраниях: непосредственное участие в управлении делами общества и государства.

— Кроме того, существует Постановление Пленума Верховного суда Республики Беларусь от 16 декабря 2004 года №12. Оно звучит так: «О судебной практике по делам о преступлениях против интересов службы» существенный вред может выражаться в нарушении конституционных прав и свобод граждан, в подрыве авторитета органов власти, государственных, общественных и других организаций, в нарушении общественного порядка.





НАУ упоминал об ответственности для делегатов. Могут ли быть какие-то реальные последствия за участие в собрании?

По словам Кирилюка, на данный момент в действиях депутатов местных советов уже усматривается нарушение ст. 37 Конституции и ст. 9 Закона о республиканских и местных собраниях.

— Депутаты избирают участников ВНС в нарушение установленного законом порядка - препятствуют другим гражданам участвовать в собрании, реализовывать свое право на участие в решении государственных дел. В этих действиях может усматриваться состав статей 190 и 424, 426 УК РБ. Предусмотренное наказание: от 2 до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, ответственность предусмотрена и для обычных участников по статье 190 УК. Указ президента устанавливает незаконные ограничения для граждан в участии в данном собрании. А те, кто принимает в нем участие, причастны и к данному нарушению, — говорит Кирилюк.

Участник ВНС Олег Гайдукевич: «Идеального механизма избрания делегатов нет»

Кроме критической позиции в адрес ВНС, у собрания есть и вполне позитивная оценка. Так, перечисленных выше претензий на разделяет Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии и Депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь. В разговоре с журналисткой Onliner он рассказал, что обязательно примет участие в собрании и выступит с предложениями. И вот как Гайдукевич отвечает на критику.

— Всебелорусское собрание не заменяет ни парламентские, ни президентские выборы — это совсем другое. Идеального механизма избрания делегатов на него не было и нет. Некоторые эксперты неправильно мыслят, когда говорят, что Всебелорусское собрание не демократично. Но это же не выборы!

—Вы как представитель власти будете высказываться на собрании. А обычные люди?

— Я уверен, что на собрании будут и простые люди. Врачи, учителя, люди из глубинки…





— Как они могут себя выдвинуть, если делегатов выбирают советы депутатов?

— Понятно, почему организация выдвижения делегатов была поручена местным органам власти. Это их компетенция, и это их задача — представить свой регион достойно и с разными точками зрения. Идеального ничего не будет, но я убежден, что Всебелорусское собрание станет шагом к диалогу. Если же этого не случится, я сам буду критиковать советы депутатов. Но повторюсь: все зависит от тех, кто организовывает эту процедуру на местах. Я думаю, что мы в состоянии сделать так, чтобы это действительно был всенародный форум.

— Также звучит критика в адрес повестки собрания, которая до сих пор не озвучивается. Неясно, что именно будет на нем обсуждаться.

— Все это ложь. Лично я получил несколько тысяч предложений к собранию. И на мой взгляд, повестка в ближайшее время должна быть озвучена, ее сформулируют делегаты. Но сразу это сделать тяжело: нам в целом поступило более 14 тысяч предложений, их всех нужно отобрать и проанализировать. Лишь после этого мы можем решать, что будет выноситься на обсуждение.