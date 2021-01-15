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«С работой справляемся». Несвижское ЖКХ перешло на круглосуточное дежурство

15.01.2021 16:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Коммунальные предприятия Минской области перешли на усиленный режим работы из-за похолодания, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Задача – обеспечить бесперебойную подачу тепла, воды и электричества.

«С работой справляемся». Несвижское ЖКХ перешло на круглосуточное дежурство

Дорожники внимательно следят за трассой. Вывезено более 1,5 тысячи единиц техники. Организовано более 700 бригад по ликвидации чрезвычайных ситуаций в жилфонде. Круглосуточное дежурство ведется и в Несвижском районе. Автопарк ЖКХ – около 60 единиц техники (пока для посыпки и очистки задействовано 12). Из-за сильного снегопада дороги блокируют и упавшие деревья. Их коммунальные службы оперативно убирают.

«С работой справляемся». Несвижское ЖКХ перешло на круглосуточное дежурство

Александр Жук, директор Несвижского ЖКХ:
В парке у нас в связи со снегопадами падали деревья. Сейчас их попилили и занимаемся вывозом. В «Зеленстрое» у нас бригада из восьми человек работает на парке, так что, если надо, в благоустройстве еще привлекаем людей. Но с работой справляемся.

«С работой справляемся». Несвижское ЖКХ перешло на круглосуточное дежурство

Также соляной смесью посыпают центральные дороги и тротуары Несвижа. Дорожники и работники ЖКХ работают посменно. Кроме того, в морозные дни сформированы бригады аварийных служб.

Люди в материале: Александр Жук

 
 
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Новости Беларуси. Коммунальные предприятия Минской области перешли на усиленный режим работы из-за похолодания, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Задача –...
 
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