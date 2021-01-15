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Павел Каллаур: мы намерены в 2021 году в пределах 2 млрд поддерживать ликвидность банковской системы

15.01.2021 17:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Банки должны быть готовы кредитовать реальный сектор экономики, но с разумным балансом и без «воздушных» денег. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя правления Нацбанка Павла Каллаура и помощника Президента Валерия Бельского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Павел Каллаур: мы намерены в 2021 году в пределах 2 млрд поддерживать ликвидность банковской системы

Прежде всего, глава государства поинтересовался ключевыми моментами, которые обеспечивают финансовую стабильность государства: динамика золотовалютных резервов, кредитование реального сектора, инфляция и готовность банковской системы противостоять внешним вызовам, в том числе и политическому давлению на предприятия.  

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Президент подчеркнул, что несмотря на определенные сложности во взаимоотношениях с Евросоюзом, работать нужно на всех рынках, но присмотреться стоит и к крупным азиатским партнерам. А отечественные производства необходимо поддержать для развития экспорта и внедрения новых технологий.  

Павел Каллаур: мы намерены в 2021 году в пределах 2 млрд поддерживать ликвидность банковской системы

В 2020 году, в условиях ограниченного спроса банковская система решала сразу две важнейшие проблемы. Необходимо было обеспечить кредитование и экспортные операции отечественных производителей, при этом сохранить устойчивость системы в условиях мирового финансового кризиса и падения валюты основного торгового партнера.  

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Павел Каллаур: мы намерены в 2021 году в пределах 2 млрд поддерживать ликвидность банковской системы

В целом, с задачей справились. Тяжелый 2020-й прошли без шоков и обвала рубля. Хотя прибыль самих банков снизилась на 13,5 %. При этом рентабельность банковского сектора достаточна, чтобы обеспечить устойчивость всей системы. Кроме того, на прежнем уровне удержали и необслуживаемые активы. Это кредиты, которые заемщики не возвращают по тем или иным причинам. В 2021 году Нацбанк продолжит поддерживать ликвидность и стабильность банковской системы.  

Павел Каллаур: мы намерены в 2021 году в пределах 2 млрд поддерживать ликвидность банковской системы

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси:  
Ключевой промежуточный ориентир – это широкая денежная масса. Мы столкнулись с тем, что несколько был нарушен сберегательный процесс. В прошлом году был отток депозитов и в иностранной валюте, и в национальной валюте. Но те ресурсы, которые ушли из экономики ввиду снижения депозитов в национальной валюте, были замещены деньгами Национального банка.  

Мы поддерживали ликвидность банковской системы. В итоге эта цифра выросла до 2 миллиардов белорусских рублей. Мы намерены в текущем году в пределах 2 миллиардов поддерживать ликвидность банковской системы со сроками до 6 месяцев.

Александр Лукашенко констатировал, что несмотря на все трудности, в целом в стране удалось обеспечить стабильную работу реального сектора экономики и оперативно адаптироваться к новым условиям. Но это лишь предварительный анализ финансовой ситуации за 2020 год.  

Павел Каллаур: мы намерены в 2021 году в пределах 2 млрд поддерживать ликвидность банковской системы

Глава государства анонсировал в ближайшее время, до Всебелорусского народного собрания большое совещание с первыми лицами правительства. В фокусе обсуждения будут вопросы роста цен, годовая инфляция – этот показатель превысил ожидания на 2 % и устойчивость белорусской банковской системы в целом.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Павел Каллаур, Валерий Бельский

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Новости Беларуси. Банки должны быть готовы кредитовать реальный сектор экономики, но с разумным балансом и без «воздушных» денег. Об этом заявил Александр...
 
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