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В Минском районе фура въехала в дорожное ограждение. Водитель в больнице

15.01.2021 17:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ночью 15 января в Минском районе фура наехала на дорожное ограждение, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ДТП произошло на 15-м километре автодороги М14.

В Минском районе фура въехала в дорожное ограждение. Водитель в больнице

53-летний водитель-россиянин ехал со стороны трассы МинскГродно в направлении Минска. Он не учел погодные условия, выбрал неправильную скорость движения, в результате чего не справился с управлением. Мужчина с травмами госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Ночью 15 января в Минском районе фура наехала на дорожное ограждение, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ДТП произошло на 15-м километре...
 
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