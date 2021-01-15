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МВД Беларуси назвало фейком аудиозапись человека с голосом Карпенкова

15.01.2021 17:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

МВД Беларуси традиционно отреагировало на публикацию инициативой BYPOL аудиозаписи, на которой человек с голосом, похожим на голос замминистра МВД Николая Карпенкова рассказывает о причинах смерти Александра Тарайковского, а также о планах властей по созданию лагерей для протестующих.

«Мы не комментировали и не будем комментировать фейки. Задачами МВД является охрана общественного порядка, обеспечение безопасности и борьба с преступностью. В своей деятельности мы руководствуемся законом», — заявила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, которую цитирует tut.by.

 
 
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МВД Беларуси традиционно отреагировало на публикацию инициативой BYPOL аудиозаписи, на которой человек с голосом, похожим на голос замминистра МВД Николая...
 
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