КС в связи с аудиозаписью ByPOl: каждое подобное предложение властей отпугивает даже их сторонников

Координационный совет по урегулированию политического кризиса в Беларуси предложил властям страны перейти к немедленному диалогу об остановке политического кризиса и предотвратить совершение катастрофических исторических ошибок.



Николай Карпенков. Фото: Белсат.

Об этом КС заявил в своем телеграм-канале, комментируя публикацию аудиозаписи, на которой человек с голосом, похожим на голос замглавы МВД Николая Карпенкова, говорит о методах борьбы с протестующими.

«Власти сегодня настолько бессильны, — сказано в заявлении совета, — что предлагают окружать проволокой тех, кто носит «неверные цвета», тех, кто поет «неправильные» песни, танцует «неправильные» танцы и гуляет в «неположенное» время».

В КС подчеркнули, что «каждое подобное предложение властей не просто нарушает все международные стандарты и права человека, но и отпугивает даже их сторонников».

«Время лагерей в нашей стране закончилось более полувека назад, а власти все так же продолжают цитировать Ленина и забывать о том, что история расставляет все на свои места», — заявили в Координационном совете.

Инициатива ByPOl, объединяющая бывших сотрудников правоохранительных органов, 15 января опубликовала аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос Карпенкова, ранее возглавлявшего ГУБОПиК, говорит о методах борьбы с протестующими в Беларуси. Запись сделана в октябре 2020 года после того, как на пост министра внутренних дел был назначен Иван Кубраков (это произошло 29 октября).

Человек на записи сообщает, что погибший 10 августа около станции метро «Пушкинская» Александр Тарайковский умер «от резиновой пули, которая прилетела ему в грудь», а российское травматическое оружие «с близкого расстояния от боевого ничем не отличается». Со ссылкой на президента этот человек дает указание применять нелетальное оружие в упор. По его словам, пришло время, когда ни один сотрудник правоохранительных органов не должен выходить на массовые беспорядки без огнестрельного оружия. Также он отмечает: «Главой государства мы прикрыты со всех сторон в плане применения оружия».

Этот же человек сообщает, что в Беларуси создается база данных участников протестных акций, и те, кто попал в нее второй раз, «тот должен там и остаться». По его словам, в стране будет создан «лагерь для особо острокопытных, для отселения», обнесенный колючей проволокой.

Как следует из записи, у милиции есть задача «защитить всех: и главу государства, и его окружение, и его семью — вместе со службой безопасности, и защитить депутатов, и лиц, которые управляют государством, от этих угроз, а еще на улицах навести порядок».

По словам человека на записи, разобраться с уличными протестами было поручено до декабря.

После обнародования данной аудиозаписи руководитель Национального антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко заявил, что она будет передана в Совет безопасности ООН, Совет ЕС, ОБСЕ и Совет Европы, отдельно — официальным властям России и США.