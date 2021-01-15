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Центр Могилева стоит в пробке - авария на улице Первомайской
Источник материала: Tut.by
Центр Могилева вечером 15 января стал в пробке — именно в час пик. В соцсетях сообщают о ДТП на улице Первомайской. По данным сервиса Яндекс. Карты, авария произошла в районе пересечения улиц Первомайской и Миронова. Общественный транспорт ходит.
По данным сервиса Яндекс. Карты, движение сейчас, в 17.10, затруднено на улице Первомайской в центральной части Могилева, а также на проспекте Мира от улицы Королева до улицы Космонавтов. На улице Космонавтов — также пробка от улицы Лазаренко до проспекта Мира в направлении гостиницы «Могилев».
Учитывая час пик, дорожная обстановка с каждой минутой ухудшается.
ДТП произошло на крайней левой полосе улицы Первомайской при движении со стороны проспекта Мира. По предварительным данным, люди в нем не пострадали.
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Авария произошла в районе пересечения улиц Первомайской и Миронова.
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