Центр Могилева стоит в пробке - авария на улице Первомайской

Источник материала: Tut.by

Центр Могилева вечером 15 января стал в пробке — именно в час пик. В соцсетях сообщают о ДТП на улице Первомайской. По данным сервиса Яндекс. Карты, авария произошла в районе пересечения улиц Первомайской и Миронова. Общественный транспорт ходит.



Фото: Виталий Перунов, vk.com/ilovemogilev

По данным сервиса Яндекс. Карты, движение сейчас, в 17.10, затруднено на улице Первомайской в центральной части Могилева, а также на проспекте Мира от улицы Королева до улицы Космонавтов. На улице Космонавтов — также пробка от улицы Лазаренко до проспекта Мира в направлении гостиницы «Могилев».

Учитывая час пик, дорожная обстановка с каждой минутой ухудшается.

ДТП произошло на крайней левой полосе улицы Первомайской при движении со стороны проспекта Мира. По предварительным данным, люди в нем не пострадали.