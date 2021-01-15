ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске Kia влетел в троллейбус, после чего автомобиль отбросило в маршрутку

15.01.2021 17:23 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки пострадала при столкновении с троллейбусом и маршруткой в Минске, сообщили в ГАИ.


Авария произошла утром 15 января. По предварительной информации, 47-летняя женщина — водитель Kia ехала по улице Вирской в направлении улицы Кижеватова во второй полосе. На пересечении с улицей Брилевской она врезалась в троллейбус, который остановился из-за технической неисправности. От удара легковушку отбросило в крайнюю правую полосу, где ехала маршрутка Mercedes.


В результате ДТП водитель Kia получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП женщина - водитель Kia получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу.
 
Новости дня
Новости разные
 
ГАИ: станция диагностики возвращается к привычному графику, ажиотаж спал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by