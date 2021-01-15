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В Минске Kia влетел в троллейбус, после чего автомобиль отбросило в маршрутку
Источник материала: Tut.by
Водитель легковушки пострадала при столкновении с троллейбусом и маршруткой в Минске,
Авария произошла утром 15 января. По предварительной информации, 47-летняя женщина — водитель Kia ехала по улице Вирской в направлении улицы Кижеватова во второй полосе. На пересечении с улицей Брилевской она врезалась в троллейбус, который остановился из-за технической неисправности. От удара легковушку отбросило в крайнюю правую полосу, где ехала маршрутка Mercedes.
В результате ДТП водитель Kia получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу.
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В результате ДТП женщина - водитель Kia получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу.
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