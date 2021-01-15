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Жорж Милославский из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Как сейчас живёт Леонид Куравлёв

15.01.2021 17:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Каждый год вместе с новогодними фильмами на экраны выходят и другие популярные советские кинокартины. В их числе и всеми любимый «Иван Васильевич меняет профессию». 

Одну из самых ярких ролей в этой ленте исполнил Леонид Куравлёв. Сейчас его персонажа Жоржа Милославского назвали бы трикстером – озорной спутник главного героя, который может как помогать, так и вредить. А что можно сказать про самого Куравлёва?   

Жорж Милославский из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Как сейчас живёт Леонид Куравлёв
Фото: Кино-театр.ру 

Будущий актёр родился 8 октября 1936 года в Москве. Детство Леонид Вячеславович провёл возле озера Имандра в западной части Кольского полуострова, куда выслали мать Куравлёва.  

Когда будущий артист вернулся в Москву и начал учиться в школе, порадовать родителей успехами он не мог. А особенно тяжело было с точными науками. Это стало одной из причин того, почему Леонид Вячеславович решил поступать во ВГИК. Со второй попытки Куравлёву удалось.  

Однако и тут не всё было гладко. Руководителю курса Борису Бибикову будущий актёр не понравился. Студент казался слишком зажатым, Бибиков даже собирался отчислить Куравлёва на втором курсе, но всё-таки передумал. А когда студент раскрылся и начал показывать свои способности, Борис Владимирович и вовсе стал хвалить талантливого парня.  

Жорж Милославский из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Как сейчас живёт Леонид Куравлёв
Фото: кадр из фильма «Вий» 

Ещё во время учёбы Леонид Вячеславович дебютировал в кино, а после окончания ВГИКа начал служить в театре и активно сниматься в фильмах. Первой яркой ролью стал Хома Брут из кинокартины «Вий». Кстати, во время съёмок Наталья Варлей едва не получила травму из-за падения с высоты, но Куравлёв успел поймать актрису. 

Далее последовали роли в других успешных фильмах: «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», «Иван Васильевич меняет профессию», «Семнадцать мгновений весны». 

Жорж Милославский из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Как сейчас живёт Леонид Куравлёв
Фото: кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» 

И если путь к карьерным вершинам был относительно тернист, то в личной жизни Леониду Вячеславовичу очень повезло. В 16 лет (1952 год) будущий актёр встретил на катке 13-летнюю Нину Васильевну. В 1960 году пара поженилась и счастливо прожила в браке 52 года. 

В 2012 году супруга Куравлёва умерла, после чего актёр замкнулся и перестал появляться на публике. Известно, что на надгробии Нины Васильевны также выбито имя Леонида Вячеславовича. 

Жорж Милославский из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Как сейчас живёт Леонид Куравлёв
Фото: Кино-театр.ру 

Сейчас актёру 84 года. Он ведёт тихую жизнь, не снимается в фильмах и старается не привлекать к себе внимание. Впрочем, затворником он не стал – сам ходит за продуктами, в случае необходимости вызывает электрика или водопроводчика. 

Куравлёву по хозяйству помогает его дочь Екатерина. Также Леонид Вячеславович поддерживает связь и с сыном Василием, регулярно общается с внуками и балует их подарками. А вот поклонников актёр не жалует, он попросил консьержку не пускать к нему посторонних. 

Жорж Милославский из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Как сейчас живёт Леонид Куравлёв
Фото: instagram.com/showbiz_gbg 

Кстати, ранее мы рассказывали про семь пар советских актёров, которые тоже обрели счастье в личной жизни. Кто эти люди и сколько лет они прожили вместе – читайте здесь

Люди в материале: Леонид Куравлёв, Борис Бибиков, Наталья Варлей, Нина Куравлёва, Екатерина Куравлёва, Василий Куравлёв

 
 
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Новости России. Каждый год вместе с новогодними фильмами на экраны выходят и другие популярные советские кинокартины. В их числе и всеми любимый «Иван Васильевич...
 
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