ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лыжи, охота и плавание. Чем увлекается Сергей Жаворонок, кроме медицины?

15.01.2021 17:27 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ рассказал, чем увлекается, кроме медицины.

Вадим Щеглов, ведущий:
Чем вы увлекаетесь, кроме медицины?

Лыжи, охота и плавание. Чем увлекается Сергей Жаворонок, кроме медицины?

Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ:
Спросите, чем я не увлекаюсь. Раньше я очень любил лыжи, я биатлонист в прошлом, кандидат в мастера даже был. Но сейчас нет снега.

Лыжи, охота и плавание. Чем увлекается Сергей Жаворонок, кроме медицины?

Вадим Щеглов:
Уже много лет нет снега.

Лыжи, охота и плавание. Чем увлекается Сергей Жаворонок, кроме медицины?

Сергей Жаворонок:
Да, уже несколько лет нет снега. У меня лыжи для всей семьи, я их чищу, готовлю. Внучке только размеры ботинок на увеличение меняю. Последние два года один раз в году вокруг дома, если получится. Потом подводное плавание, подводная рыбалка. Вообще плавание, учитывая два колена, на тех же лыжах поломанных. У меня дача на границе с Псковской областью, там очень красивое чистое озеро. 

Лыжи, охота и плавание. Чем увлекается Сергей Жаворонок, кроме медицины?

Отпуск у педагогов пока что еще большой. После административной работы всю жизнь, когда отпусков практически не было, сейчас, работая рядовым профессором, я имею возможность больше месяца там быть и каждый день плавать. Охота тоже, хотя жена против.

«Я поступил, но меня комиссовали». Профессор медуниверситета рассказал, почему выбрал медицину, хотя мечтал стать морским офицером (читайте в материале).

Люди в материале: Сергей Жаворонок, Вадим Щеглов

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ рассказал, чем увлекается,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пожарный извещатель спас семейную пару в Любанском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by