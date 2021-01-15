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Лыжи, охота и плавание. Чем увлекается Сергей Жаворонок, кроме медицины?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Гость программы «
Вадим Щеглов, ведущий:
Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ:
Вадим Щеглов:
Сергей Жаворонок:
Отпуск у педагогов пока что еще большой. После административной работы всю жизнь, когда отпусков практически не было, сейчас, работая рядовым профессором, я имею возможность больше месяца там быть и каждый день плавать. Охота тоже, хотя жена против.
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ рассказал, чем увлекается,...
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