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Пожарный извещатель спас семейную пару в Любанском районе

15.01.2021 17:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Избежать трагедии в Любанском районе помог пожарный извещатель, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пожарный извещатель спас семейную пару в Любанском районе

Ночью спасателям поступило сообщение, что в деревне Яминск Любанского района горит одноэтажный деревянный дом. В момент возникновения пожара хозяин и его жена спали. Семейная пара проснулась только тогда, когда сработал автономный пожарный извещатель. Не справившись с огнем самостоятельно, они покинули дома.

Пожарный извещатель спас семейную пару в Любанском районе

Пострадавших нет. Пожар ликвидировали спасатели. Предварительная версия возгорания – нарушение правил эксплуатации печи.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Избежать трагедии в Любанском районе помог пожарный извещатель, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ночью спасателям поступило сообщение,...
 
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