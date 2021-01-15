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ГАИ: станция диагностики возвращается к привычному графику, ажиотаж спал
Источник материала: Onliner
С самых первых дней нового, 2021, года на диагностических станциях по всей Беларуси наблюдался ажиотаж. Техосмотр спешили сделать те, кто не стал этого делать в уходящем 2020-м. Причины были разными: одни не хотели платить дорожный сбор, другие выжидали давно анонсированных изменений. И вот дорожный сбор отменили, вместо него введен транспортный налог, который привязан не к прохождению техосмотра, как раньше, а к факту наличия авто.
Сегодня в ГАИ Минска сообщили о том, что станция диагностики УГАИ ГУВД Мингорисполкома с 18 января (понедельник) возвращается к привычному графику работы:
В Госавтоинспекции констатируют: ажиотаж на станции диагностики спал.
В принципе, это было ожидаемо, именно такой вариант развития событий
К слову, мы обратили внимание на то, что пока на техосмотр приезжают владельцы вполне досмотренных автомобилей.
— «Корчи» еще не приехали, выжидают. Ездят по дорогам, в общем, — говорят на станциях.
С 1 января 2021 года в Беларуси введен транспортный налог. Он привязан не к прохождению техосмотра, как раньше, а к факту наличия авто. Это означает, что налог платят все владельцы автомобилей, даже те, у которых авто весь год стоит в гараже. Исключений немного: электромобили, угнанные автомобили, а также авто, выпущенные до 1991 года включительно.
Остальным автовладельцам, в том числе и юрлицам, раз в календарный год придется платить по ставкам, установленным в зависимости от разрешенной максимальной массы, вместимости или за одну единицу транспортного средства. Впрочем, сумма транспортного налога ниже суммы дорожного сбора.
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