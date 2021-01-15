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В метро заметили неанонсированный Xiaomi с гибким экраном
Девайс сфотографировали в метро, вероятно, одного из городов Китая. Элементы интерфейса позволяют предположить, что это Xiaomi — угадывается дизайн MIUI 12. Сам аппарат помещен в защитный чехол, который скрывает внешний вид аппарата. Но внимание на себя обращают размеры смартфона: в раскрытом состоянии его можно принять за полноценный планшет.
По излому на экране видно, что смартфон складывается экраном вовнутрь, как Samsung Galaxy Fold. А вот где фронтальная камера, непонятно — возможно, она будет расположена под экраном.
Android, экран 6.67" IPS (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 720G, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.53" IPS (1080x2340), Mediatek Helio G80, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.53" IPS (1080x2340), Mediatek Helio G90T, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM
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