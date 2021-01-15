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В метро заметили неанонсированный Xiaomi с гибким экраном

15.01.2021 17:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В социальной сети Weibo появились фотографии, на которых изображен неизвестный смартфон с гибким экраном. Утверждается, что это аппарат Xiaomi, передает ресурс MyFixGuide.

Девайс сфотографировали в метро, вероятно, одного из городов Китая. Элементы интерфейса позволяют предположить, что это Xiaomi — угадывается дизайн MIUI 12. Сам аппарат помещен в защитный чехол, который скрывает внешний вид аппарата. Но внимание на себя обращают размеры смартфона: в раскрытом состоянии его можно принять за полноценный планшет.

По излому на экране видно, что смартфон складывается экраном вовнутрь, как Samsung Galaxy Fold. А вот где фронтальная камера, непонятно — возможно, она будет расположена под экраном.

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В социальной сети Weibo появились фотографии, на которых изображен неизвестный смартфон с гибким экраном. Утверждается, что это аппарат Xiaomi, передает ресурс...
 
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