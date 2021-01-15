Источник материала: Хартия'97

Ученые выяснили, что запускает ледниковые периоды на Земле 15.01.2021, 17:27

Человек способен прервать цепочку циклов оледенения.

Группа исследователей из Кардиффского университета, стремясь понять причины, вызывающие начало ледниковых периодов, реконструировала климатические условия прошлого, изучив фрагменты антарктической породы, попавшие при таянии айсбергов в открытый океан.

Исследователи пришли к выводу, что айсберги в Антарктике, таявшие все дальше и дальше от берегов замерзшего континента, могли выступать в роли триггеров, запускавших ледниковый период, пишет vokrugsveta.ua .

Циклы ледникового периода за последние 1,6 миллиона лет сопровождались периодическими изменениями орбиты Земли вокруг Солнца. Это меняло количество солнечной радиации, достигающее земной поверхности, но, на первый взгляд, в недостаточной степени, чтобы резко изменить климат Земли.

Исследователям удалось понять механизм опосредованного влияния небольшого уменьшения солнечного излучения, приводящий к неожиданно резкому изменению климата. Как оказалось, тающие все дальше от Антарктиды айсберги, все в большей мере перемещают пресную воду с юга в Атлантический океан. Это вызывало изменение циркуляции всего Мирового океана, что приводило к большему развитию фотопланктона и водорослей, и к более продуктивным условиям для фотосинтеза. В результате, значительные массы СО2 из воздуха начинали поглощаться Мировым океаном, тем самым уменьшая парниковый эффект и вызывая похолодание. Это и погружало планету в холодный период, вызывая очередное оледенение.

При этом, именно циркуляция Атлантического океана играет ключевую роль в регулировании глобального климата. Это происходит из-за системы глубоководной циркуляции, часто называемой «конвейерной лентой Мирового океана», которая отправляет теплую соленую воду Гольфстрима в Северную Атлантику, где она выделяет тепло в атмосферу и нагревает Западную Европу.

Затем более холодная вода опускается на большую глубину и достигает Антарктиды, а после этого возвращается обратно к Гольфстриму. В целом, воде требуется примерно 1000 лет, чтобы совершить полное кругосветное путешествие.

Исследователи полагают, что, когда ближе к концу последнего по времени Малого ледникового периода Северная Атлантика начала нагреваться, пресная вода нарушила эту систему, названную Атлантической меридиональной опрокидывающейся циркуляцией (AMOC). Арктический морской лед, а также ледяные щиты и ледники, окружающие Арктику, начали таять, образуя огромный естественный приток пресной воды, хлынувшей в Северную Атлантику. Этот приток разбавил поверхностную морскую воду, сделав ее легче и замедлив работу AMOC. С 1950 года AMOC слабеет все быстрее, в том числе и по причине антропогенных факторов.

Таким образом, циклы оледенений препятствовали появлению в атмосфере избытка СО2 и катастрофическому потеплению, удерживая Землю в приемлемых для жизни пределах колебаний температурного цикла. Однако, по мнению авторов исследования, воздействие антропогенных выбросов CO2 может сделать Южный океан слишком теплым для запуска нового оледенения, с катастрофическими последствиями для всех видов жизни на Земле.

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