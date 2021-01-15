ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Павел Дуров отклонил предложение об инвестициях в Telegram $30 миллиардов

15.01.2021 17:35 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Павел Дуров отклонил предложение об инвестициях в Telegram $30 миллиардов

  • 15.01.2021, 17:21
Павел Дуров отклонил предложение об инвестициях в Telegram миллиардов
Павел Дуров

Консорциум западных фондов хотел купить долю в 5−10% в компании.

Основатель Telegram Павел Дуров отказался от предложения консорциума западных фондов об инвестициях в компанию. Об этом пишет издание The Bell со ссылкой на источник в окружении Дурова. Информацию также подтвердил еще один источник из окружения предпринимателя.

Потенциальные инвесторы оценили всю компанию в $30 млрд. Отмечается, что это первая внешняя оценка Telegram, о которой стало известно за последние несколько лет.

По словам собеседников издания, речь шла о покупке доли в 5−10% в компании. Предложение было сделано в конце прошлой недели, и основатель Telegram уже успел его отклонить.

Напомним, что издание The Information сообщало о том, что Telegram может привлечь около $1 млрд кредита в ближайшее время. В комментарии изданию представитель компании отметил, что Telegram «рассматривает различные варианты в соответствии со своей идеей, ориентированной на конфиденциальность, но не будет брать на себя никаких обязательств, предусматривающих какую-либо форму обязательного выхода».

Ранее Павел Дуров развивал мессенджер Telegram на собственные деньги. В декабре 2020 года он анонсировал начало монетизации мессенджера.

Напомним, что недавно аудитория мессенджера Telegram превысила 500 млн пользователей в месяц. Это на 100 млн больше, чем в апреле 2020 года. Мессенджер столкнулся с резким притоком пользователей на фоне объявления WhatsApp об обмене данными с Facebook. На рост аудитории в США также повлияла блокировка Twitter аккаунта действующего президента Дональда Трампа и блокировка популярной среди последователей Трампа консервативной соцсети Parler.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Консорциум западных фондов хотел купить долю в 5−10% в компании.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларускі цэмэнт пакуль ня вернецца на ўкраінскі рынак у ранейшых аб’ёмах. Суд патлумачыў, чаму
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by