Источник материала: Хартия'97

Представитель завода Škoda вышел с термосом к пикету белорусов и поддержал их протест 15.01.2021, 17:13

Белорусская диаспора требует у одного из спонсоров ЧМ по хоккею добиться его переноса из Минска.

В чешском городе Млада Болеслав белорусы пикетируют у штаба Škoda, главного спонсора чемпионата мира по хоккею. К ним вышел пресс-секретарь компании.

Томаш Катэра принес термосы кофе и чая и угостил пикетчиков. Как рассказала организатор акции Дарья Рудько, пресс-секретарь кампании сказал, что полностью разделяет требования пикетчиков и что авторы обращения в течение недели получат на него ответ, сообщает «Радыё Свабода» .

Ранее участники пикета передали в офис Škoda Auto обращение с просьбой бойкотировать нынешний чемпионат, если его проведение не будет перенесено из Беларуси. Представитель завода Škoda пообещал также ознакомить Международную федерацию хоккея со своей позицией в этом вопросе.

Škoda Auto, крупнейший производитель автомобилей в Чешской Республике, является партнером Международной федерации хоккея и главным спонсором чемпионата мира по хоккею в Беларуси.

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