ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Представитель завода Škoda вышел с термосом к пикету белорусов и поддержал их протест

15.01.2021 17:35 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Представитель завода Škoda вышел с термосом к пикету белорусов и поддержал их протест

  • 15.01.2021, 17:13
Представитель завода Škoda вышел с термосом к пикету белорусов и поддержал их протест

Белорусская диаспора требует у одного из спонсоров ЧМ по хоккею добиться его переноса из Минска.

В чешском городе Млада Болеслав белорусы пикетируют у штаба Škoda, главного спонсора чемпионата мира по хоккею. К ним вышел пресс-секретарь компании.

Томаш Катэра принес термосы кофе и чая и угостил пикетчиков. Как рассказала организатор акции Дарья Рудько, пресс-секретарь кампании сказал, что полностью разделяет требования пикетчиков и что авторы обращения в течение недели получат на него ответ, сообщает «Радыё Свабода».

Ранее участники пикета передали в офис Škoda Auto обращение с просьбой бойкотировать нынешний чемпионат, если его проведение не будет перенесено из Беларуси. Представитель завода Škoda пообещал также ознакомить Международную федерацию хоккея со своей позицией в этом вопросе.

Škoda Auto, крупнейший производитель автомобилей в Чешской Республике, является партнером Международной федерации хоккея и главным спонсором чемпионата мира по хоккею в Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская диаспора требует у одного из спонсоров ЧМ по хоккею добиться его переноса из Минска.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лыжи, охота и плавание. Чем увлекается Сергей Жаворонок, кроме медицины?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by