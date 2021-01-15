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В Молодечно мужчина напал с ножом на милиционеров

15.01.2021 17:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Молодечно мужчина напал с ножом на милиционеров

  • 15.01.2021, 16:50
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В Молодечно мужчина напал с ножом на милиционеров
иллюстрационное фото tut.by

Одного ударил пять раз, второго ранил в ногу.

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 60-летнего мужчины, которого обвиняют в том, что он с ножом напал на двух милиционеров. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Его обвиняют в покушении на убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка, а также в насилии и угрозе его применения к нему в целях воспрепятствования законной деятельности.

30 августа прошлого года, около 16.20, два сотрудника РОВД, проезжая на служебной машине по улице Громадовской в Молодечно, увидели стоявшего на обочине нетрезвого мужчину, который продемонстрировал им непристойные жесты пальцами рук.

Милиционеры остановились, а после того как один их них открыл дверь машины, мужчина ударил его ножом в область головы и шеи. Милиционер схватил нападавшего за руки, но тот сумел нанести ему еще не менее пяти ударов ножом.

Второго милиционера мужчина ранил ножом в голень.

«Довести свой преступный умысел до конца он не смог по независящим от него обстоятельствам: ему оказали активное сопротивление, потерпевшим своевременно оказали квалифицированную медицинскую помощь», — сообщили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в суд, обвиняемый находится под стражей.

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Одного ударил пять раз, второго ранил в ногу.
 
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