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Убрать аллерген

15.01.2021 17:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Убрать аллерген

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  • Николай Статкевич
  • 15.01.2021, 16:44
Убрать аллерген
Николай Статкевич

Действия власти все больше противоречат базовым моральным нормам нашего народа.

У белорусов исподволь появилась сильная моральная аллергия на власть. Попытки последней убрать внешние симптомы этой аллергии жесткими средствами только усилили ее.

Действия власти все больше противоречат базовым моральным нормам нашего народа. Изменить эти нормы власть не смогла и не сможет, так как они записаны в генетическую память белорусов. Тысячелетиями эти моральные нормы обеспечивали сосуществование и совместное выживание наших предков в условиях сложного климата и враждебных набегов. Поэтому никакая пропаганда не способна их отменить.

А жестокое лечение моральной аллергии на власть насилием и репрессиями может лишь временно скрыть внешние проявления этой аллергии. Но ценой ее еще большего усиления и истощения властного механизма.

Аллергия, как известно, не излечивается. Выход один – убрать аллерген.

Николай Статкевич, t.me

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Действия власти все больше противоречат базовым моральным нормам нашего народа.
 
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