Железная логика экономиста Лукашенко

Источник материала: Салiдарнасць

Александр Григорьевич устроил экономический ликбез главе Нацбанка Павлу Каллауру. Получился шикарный монолог, который наверняка войдет в учебники по экономической теории.

Требуя сориентировать банковскую систему на кредитование реального сектора, Лукашенко объяснил Павлу Каллауру, как это все будет работать:

— Давайте откровенно, экономика должна развиваться. Есть экономика — есть банковская система, есть банки, эта сфера, и она жива. Если экономики не будет — не будет банковской системы. И у людей не будет денег. Поэтому экономика прежде всего, — цитирует слова Лукашенко его пресс-служба. — Без экономики не будет никаких финансов.

Надо отдать должное Павлу Каллауру: ни один мускул не дрогнул на его лице, когда он выслушивал аргументы о том, почему Нацбанк должен дать денег на поддержку полуживых предприятий. Хотя можно себе представить всю гамму чувств банкира в этот момент.

Но Каллаур все же решил не мешать Александру Григорьевичу «спасать» экономику. Тем более, с такими серьезными аргументами!

В свое время примерно так же объяснялась необходимость печатанья пустых денег. Логика тоже была безупречной: появятся деньги, поднимем зарплаты, и люди со всех ног рванут в магазины покупать продукцию наших предприятий, которые сразу же возродятся как птица Феникс из пепла. Увы, если что-то тогда и рвануло, так это инфляция, которая еще больше присыпала все пеплом.





И вот новый экономический план. Хотя какой же он новый? По этим граблям мы ходим уже 26 лет. Именно столько экономисты призывают власти слезть с мертвой лошади и прекратить делать искусственное дыхание сдохшему животному. Однако теперь мы, по крайней мере, узнали, в чем кроется такое упорство оживлять неоживляемое и нежелание перенаправить ресурсы на что-то более жизнеспособное.

Оказывается, это не просто упрямство, а целая экономическая теория! По логике Лукашенко, Нацбанк даст деньги предприятиям, те на них сотворят экономику, и это даст возможность существовать банковской системе. Бинго!

О том, что «экономику» буду творить практически недееспособные и неэффективные предприятия, которые, по сути, превратились в биржи труда и фонды социальной защиты, где люди получают не зарплату, а пособие, чтобы не быть уволенными, конечно, не говорится.

Зато у власти есть четкий логичный план, который наверняка войдет в учебники по экономике. В раздел, как делать не надо.

Кстати, на сегодняшней встрече Александр Лукашенко поинтересовался у главы Нацбанка, как обстоят дела с привлечением финансовых ресурсов? Вы серьезно? После того, что власти сделали в минувшем году , они рассчитывают еще и привлечь сюда средства!?

Но даже если абстрагироваться от политической ситуации и просто показать потенциальному инвестору, как главный руководитель страны представляет себе работу экономики, этого будет достаточно, чтобы обходить эту страну стороной.