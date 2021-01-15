В МВД отреагировали на аудиозапись человека с голосом, похожим на голос Карпенкова

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В МВД отреагировали на публикацию записи инициативой BYPOL , на которой человек с голосом, похожим на голос заместителя министра внутренних дел Николая Карпенкова, рассказывает о причинах смерти Александра Тарайковского, а также о чем шла речь на совещании у Александра Лукашенко.

— Мы не комментировали и не будем комментировать фейки. Задачами МВД является охрана общественного порядка, обеспечение безопасности и борьба с преступностью. В своей деятельности мы руководствуемся законом, — приводит TUT.BY cлова официального представителя МВД Ольги Чемодановой.

Латушко, Стрижак и КС – о записи с голосом, похожим на Карпенкова: «Если мы остановимся, то они уничтожат всех»