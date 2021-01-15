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«В целлофановом пакете пять пачек 100-долларовых купюр». Задержаны подозреваемые в финансировании протестов

15.01.2021 17:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 15 января стало известно о задержании двоих подозреваемых в финансировании протестной деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Денежные средства для этих целей, как рассказали следователи, предоставлялись фондом ByHelp.  

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«В целлофановом пакете пять пачек 100-долларовых купюр». Задержаны подозреваемые в финансировании протестов

Сотрудникам подразделений по борьбе с экономическими преступлениями удалось выйти на след двух индивидуальных предпринимателей, жителей Минска, которыми оказались журналист Андрей Александров и его сожительница. При задержании у них изъяли более 100 тысяч долларов и евро. В лучших детективных традициях деньги оставляли в различных локациях в виде закладок.  

«В целлофановом пакете пять пачек 100-долларовых купюр». Задержаны подозреваемые в финансировании протестов

Мы приехали в какое-то поле, там стоял какой-то столб. Это было поздним вечером. Мы нашли этот столб, к которому был приделан пакет. Сообщил Леончику.

В целлофановом пакете пять пачек 100-долларовых купюр.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Они находятся в следственном изоляторе.

Люди в материале: Андрей Александров

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 15 января стало известно о задержании двоих подозреваемых в финансировании протестной деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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