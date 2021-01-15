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Журналист Александров и его девушка обвиняются в финансировании протестов

15.01.2021 17:47 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Уголовное дело возбуждено в отношении журналиста Андрея Александрова и его девушки по подозрению в финансировании протестной деятельности.

Об этом заявил замглавы МВД Геннадий Казакевич в видео, предоставленном телеграм-каналом МВД. По словам Казакевича, Александрова и его девушку задержали сотрудники ОБЭП в ходе работы по установлению каналов финансирования акций протеста.

«С августа 2020 года они занимались финансированием лиц, принимавших участие в массовых протестных акциях и иных протестных акциях на территории Минска. В том числе путем уплаты штрафов, возмещения содержания в ЦИП и ИВС и так далее. Используемые для этого средства они получали из-за рубежа», - рассказал замминистра.

Он отметил, что в ходе опроса Александров признался, что предложение финансировать участников протеста он получил от фонда солидарности BYHELP (названы Андрей Стрижак и Алексей Леончик). Часть денег журналист и его девушка тратили на аренду жилья и питание.

На видео, опубликованном МВД, есть фрагменты аудиозаписи опроса Александрова, где он рассказывает, что «помогать людям - хорошо», а основатель канала предложил помогать финансированием. Казакевич назвал людей, которым назначают штрафы «так называемыми пострадавшими».

Данные скидывались на гугл-платформу, отчеты отправлялись по скайпу. «По лучшей детективной традиции деньги передавались в виде закладок на территории Минского района», - сказал Казакевич, и привел цифры. Всего с 22 августа до 9 ноября Александровым было уплачено более 250 штрафов.

«Из тайников, найденных по координатам геолокации, мужчина забрал более 100 тысяч долларов и евро. Кроме того, в ячейке хранения одного из столичных магазинов ему была оставлена банковская карточка, при помощи которой проводились банковские платежи и обналичивались денежные средства», - заявил замминистра.

Во время проведенных обысков изъяли 25 000 долларов и около 20 000 белорусских рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 342 УК (Обучение или иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а равно финансирование и иное обеспечение такой деятельности).

Алексей Леончик и BY_help прокомментировали ситуацию 

«Я лично и инициатива @BY_help не комментируем звукозаписи с высказываниями Андрея Александрова, которые могли быть сделаны в результате пыток, угроз и запугиваний. Доступ адвоката к нему долгое время был запрещен и остается ограниченным.

Мы считаем, что публикация такой звукозаписи - это попытка оказать давление на общественное мнение и нарушает права человека.

В то же время мы заявляем, что:
любая оплата штрафов не является преступлением;
любые обвинения любого человека в том, что это преступление, абсурдны».

Александрову 42 года, его девушке Ирине - 31. Их задержали 12 января, а в пятницу, а 15 января был задержан администратор "радикальных" Telegram-каналов и чатов Иван Бондаренко, который "призывал к запрещенным действиям". Речь идет о дворовых телеграм-каналах района Сухарево. Задержания в Беларуси продолжаются, увеличивается количество уголовных дел и штрафов.

 
Теги: Минск
 
 
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Уголовное дело возбуждено в отношении журналиста Андрея Александрова и его девушки по подозрению в финансировании протестной деятельности.
 
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