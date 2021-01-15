Как слон в посудной лавке: Лавров высказался о внешней политике Вашингтона

Источник материала: Sputnik Беларусь

"Вмешательство во внутренние дела других государств, навязывание им каких-то идеологических схем, рецептов извне недопустимо, этим никто не должен заниматься", - заявил Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом.

Он также кратко охарактеризовал поведение Вашингтона касаемо ситуации на Ближнем Востоке.

"США и их ближайшие союзники ведут себя как слон в посудной лавке: Ирак, Ливия, попытки разрушить еще и Сирийскую Арабскую Республику", - сказал Лавров.

Он отметил, что такая внешняя политика Штатов обернулась тяжелыми последствиями для этих стран и людей, которые в них живут.

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