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Молчаливый дух в жуткой маске из бересты: Щедрец в белорусской глубинке

15.01.2021 17:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В Осовском сельском Доме культуры в течение многих лет действует народный фольклорный коллектив "Полесские крыницы", который является носителем и хранителем культурных традиций Солигорского района. Обряд "Щедрец", которому в 2009 году был присвоен статус нематериальной историко-культурной ценности Республики Беларусь, здесь проводят с уникальной особенностью. Такой маски деда-предка, которую фольклористы используют в обряде, нет нигде в Беларуси.

YouTube / Sputnik Беларусь
Как на Полесье "Шчадрэц" отмечают – видео

Дед-предок в берестяной маске – словно молчаливый дух общего предка рода, который навещает своих потомков в этот Щедрый вечер. Маску изготавливают из цельного куска бересты, в котором вырезают отверстия для глаз, носа и рта. Современная берестяная маска сделана по аналогии масок, в которых щедровали в соседней уже вымирающей деревне Рог, и подобных ей больше нет в Беларуси.

Обычно, говоря про маску, мы представляем себе такую, которая накладывается на лицо. Маска же для этого обряда необычная, она сделана в виде шапки. Местный житель Александр Дубицкий  делает эти маски сам в мае-июне предшествующего года из свежей березовой коры. Особое искусство – изготовить ее из цельного куска. Сверху она укреплена крест-на-крест еще двумя полосками бересты.

Что происходит во время обряда? 

Сперва хозяева выпивают по чарке, съедают по ложке праздничной кутьи, затем хозяин подходит к окну с ложкой кутьи и три раза кликает деда-предка. Дед-предок стучит в окошко посохом с колокольчиком и просит разрешения зайти в хату. Гости заходят и поют обрядовые песни для хозяев.

После песен колядовщица с козой кладет козу на пол и объявляла, что та устала, "а каб каза ўстала, трэба ёй сала". Хозяева дают угощение, пока коза не "оживает". Так же угощают "журавля" и "коника". 

Смотрите в фотоленте Sputnik, как колядовали в Осово в этом году.

 
 
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В деревне Осово Солигорского района до сих пор сохранился уникальный обряд "Щедрец", который всегда проводится в ночь с 13 на 14 января на Старый Новый год.
 
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