Молчаливый дух в жуткой маске из бересты: Щедрец в белорусской глубинке

Источник материала: Sputnik Беларусь

В Осовском сельском Доме культуры в течение многих лет действует народный фольклорный коллектив "Полесские крыницы", который является носителем и хранителем культурных традиций Солигорского района. Обряд "Щедрец", которому в 2009 году был присвоен статус нематериальной историко-культурной ценности Республики Беларусь, здесь проводят с уникальной особенностью. Такой маски деда-предка, которую фольклористы используют в обряде, нет нигде в Беларуси.

Дед-предок в берестяной маске – словно молчаливый дух общего предка рода, который навещает своих потомков в этот Щедрый вечер. Маску изготавливают из цельного куска бересты, в котором вырезают отверстия для глаз, носа и рта. Современная берестяная маска сделана по аналогии масок, в которых щедровали в соседней уже вымирающей деревне Рог, и подобных ей больше нет в Беларуси.

Обычно, говоря про маску, мы представляем себе такую, которая накладывается на лицо. Маска же для этого обряда необычная, она сделана в виде шапки. Местный житель Александр Дубицкий делает эти маски сам в мае-июне предшествующего года из свежей березовой коры. Особое искусство – изготовить ее из цельного куска. Сверху она укреплена крест-на-крест еще двумя полосками бересты.

Что происходит во время обряда?

Сперва хозяева выпивают по чарке, съедают по ложке праздничной кутьи, затем хозяин подходит к окну с ложкой кутьи и три раза кликает деда-предка. Дед-предок стучит в окошко посохом с колокольчиком и просит разрешения зайти в хату. Гости заходят и поют обрядовые песни для хозяев.

После песен колядовщица с козой кладет козу на пол и объявляла, что та устала, "а каб каза ўстала, трэба ёй сала". Хозяева дают угощение, пока коза не "оживает". Так же угощают "журавля" и "коника".

Смотрите в фотоленте Sputnik, как колядовали в Осово в этом году.