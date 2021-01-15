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Романчук рассказал, что стало ключевым элементом давления на цены

15.01.2021 17:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Романчук рассказал, что стало ключевым элементом давления на цены

Зафиксированный уровень инфляции в 7,4% является следствием не только девальвации, но и ряда действий правительства по подрыву доверия к национальной валюте, наряду с падением притока иностранной валюты, а также вследствие падения экспорта, считает известный белорусский экономист Ярослав Романчук. По его мнению, на инфляцию влияет и ситуация с финансами предприятий, и рост госдолга. 

© Sputnik
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"По данным Нацбанка за год увеличение количества наличных денег в обращении на 11,2% в условиях изъятия из банковской системы почти трех миллиардов долларов сказалось на доверии к национальной валюте, что является ключевым элементом, через который было оказано давление на цены", – полагает эксперт.

Комментарий известного белорусского экономиста Ярослава Романчука слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Своими взглядами на инфляционную ситуацию со слушателями радио Sputnik поделился известный белорусский экономист Ярослав Романчук.
 
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