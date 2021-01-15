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Российский газ для Беларуси – 2021: динамика цен и объемы поставок
15.01.2021 17:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Александр Лукашенко в интервью программе "Действующие лица" с Наилей Аскер-заде на канале "Россия 1" озвучил цену, за которую Беларусь будет покупать за российский газ в 2021 году.
Сколько Беларусь платила за природный газ в последние годы, какие объемы топлива закупала и какое место республика занимает по этому показателю, – в инфографике Sputnik.
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Динамика цен и объемы поставок российского газа для Беларуси в последние годы – в инфографике Sputnik.
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