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Российский газ для Беларуси – 2021: динамика цен и объемы поставок

15.01.2021 17:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Александр Лукашенко в интервью программе "Действующие лица" с Наилей Аскер-заде на канале "Россия 1" озвучил цену, за которую Беларусь будет покупать за российский газ в 2021 году.

Сколько Беларусь платила за природный газ в последние годы, какие объемы топлива закупала и какое место республика занимает по этому показателю, – в инфографике Sputnik.

 
 
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Динамика цен и объемы поставок российского газа для Беларуси в последние годы – в инфографике Sputnik.
 
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