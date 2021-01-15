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Пять стран Европы присоединились к санкциям ЕС против режима Лукашенко
Источник материала: Партизан
Пять европейских государств присоединились к санкциям, введенным ЕС в отношении Беларуси, сообщил в пятницу Совет ЕС.
"Страны-кандидаты – Республика Северная Македония, Черногория и Албания, а также Исландия и Норвегия, входящие в Европейское экономическое пространство, присоединяются к этому решению Совета (о санкциях – Sputnik)", – говорится в сообщении.
Там также отмечается, что после данного шага эти государства будут вести свою национальную политику в соответствии с решением Совета ЕС.
После фальсификации итогов президенских выборов в Беларуси и беспрецедентных репрессий режима Лукашенко в ответ на массовые протесты Евросоюз ввел уже три пакета санкций против режима Лукашенко - 2 октября, 6 ноября и 17 декабря.
Принятие четвертого пакета ожидается в конце января-начале февраля.
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Пять европейских государств присоединились к санкциям, введенным ЕС в отношении Беларуси, сообщил в пятницу Совет ЕС.
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