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Режим рассчитывает на 10 млн евро от ЕС. В ЕС говорят, что зря

15.01.2021 17:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правительство Беларуси 29 декабря 2020 года подписало согласованное в ноябре 2019 года соглашение с Еврокомиссией о привлечении 10 млн евро на совершенствование механизмов в правовой сфере.

Соглашение правительства Беларуси с Еврокомиссией о финансировании от 29 декабря 2020 года опубликовано на национальном правовом интернет-портале 15 января.

"ЕС соглашается выделить, а Партнер соглашается принять финансовые ресурсы для реализации следующей программы: Совершенствование национальных механизмов достижения целей устойчивого развития в правовой сфере. Финансирование данной программы осуществляется из средств бюджета ЕС в соответствии со следующим базовым нормативным актом: Европейский инструмент добрососедства. Общая стоимость данного проекта оценивается в 10 млн евро, максимальный вклад ЕС в его реализацию устанавливается в размере 10 млн евро", - говорится в опубликованном документе.

Соглашение вступает в силу в момент его подписания последней стороной, самое позднее 31 декабря 2020 года.

Однако глава представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель заявил, что 

реализация данного соглашения, как и ряда других ранее подписанных с Беларусью соглашений с ЕС, заморожена. 

"Если программа подписана, это не значит, что она будет реализована. Заключение контрактов или реализация этой программы наряду со многими другими программами и проектами ЕС в Беларуси были приостановлены ЕС", - написал Шубель в комментарии пользователям Facebook.

В опубликованных в ноябре 2019 года материалах ЕС отмечалось, что разработка программы "Совершенствование национальных механизмов по достижению целей в области устойчивого развития в правовой сфере" проводилась представительством ЕС на протяжении предыдущих 12 месяцев в тесном сотрудничестве с министерством юстиции и иными заинтересованными с белорусской стороны.

"Общая цель заключается в усилении потенциала для проведения реформы функционирования институтов в сфере верховенства права и предоставления судебных услуг в Беларуси в соответствии с ее намерениями в отношении ЦУР", - отмечалось в обосновании проекта.

Соглашение с ЕС было подписано белорусской стороной на фоне непризнания со стороны ЕС итогов прошедших 9 августа 2020 года президентских выборов в Беларуси и последовавшими со стороны Брюсселя санкциями в отношении официального Минска.

В декабре прошлого года было опубликовано постановление Совета ЕС по новому, уже третьему санкционному пакету Евросоюза в отношении Беларуси, включающему 29 физических и семь юридических лиц. 

Однако в ЕС, еще принимая первый пакет санкций, заявили, что отныне, пока у власти будет находится нелегитимный режим Лукашенко, официальный Минск не получит ни одного евро от ЕС.
 
Теги: Минск
 
 
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Правительство Беларуси 29 декабря 2020 года подписало согласованное в ноябре 2019 года соглашение с Еврокомиссией о привлечении 10 млн евро на совершенствование...
 
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