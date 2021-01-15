Режим рассчитывает на 10 млн евро от ЕС. В ЕС говорят, что зря

Соглашение правительства Беларуси с Еврокомиссией о финансировании от 29 декабря 2020 года опубликовано на национальном правовом интернет-портале 15 января. правительства Беларуси с Еврокомиссией о финансировании от 29 декабря 2020 года опубликовано на национальном правовом интернет-портале 15 января.





"ЕС соглашается выделить, а Партнер соглашается принять финансовые ресурсы для реализации следующей программы: Совершенствование национальных механизмов достижения целей устойчивого развития в правовой сфере. Финансирование данной программы осуществляется из средств бюджета ЕС в соответствии со следующим базовым нормативным актом: Европейский инструмент добрососедства. Общая стоимость данного проекта оценивается в 10 млн евро, максимальный вклад ЕС в его реализацию устанавливается в размере 10 млн евро", - говорится в опубликованном документе.





Соглашение вступает в силу в момент его подписания последней стороной, самое позднее 31 декабря 2020 года.





Дирк Шубель заявил , что Однако глава представительства ЕС в Беларуси, что

реализация данного соглашения, как и ряда других ранее подписанных с Беларусью соглашений с ЕС, заморожена.

"Если программа подписана, это не значит, что она будет реализована. Заключение контрактов или реализация этой программы наряду со многими другими программами и проектами ЕС в Беларуси были приостановлены ЕС", - написал Шубель в комментарии пользователям Facebook.





В опубликованных в ноябре 2019 года материалах ЕС отмечалось, что разработка программы "Совершенствование национальных механизмов по достижению целей в области устойчивого развития в правовой сфере" проводилась представительством ЕС на протяжении предыдущих 12 месяцев в тесном сотрудничестве с министерством юстиции и иными заинтересованными с белорусской стороны.





"Общая цель заключается в усилении потенциала для проведения реформы функционирования институтов в сфере верховенства права и предоставления судебных услуг в Беларуси в соответствии с ее намерениями в отношении ЦУР", - отмечалось в обосновании проекта.





Соглашение с ЕС было подписано белорусской стороной на фоне непризнания со стороны ЕС итогов прошедших 9 августа 2020 года президентских выборов в Беларуси и последовавшими со стороны Брюсселя санкциями в отношении официального Минска.





В декабре прошлого года было опубликовано постановление Совета ЕС по новому, уже третьему санкционному пакету Евросоюза в отношении Беларуси, включающему 29 физических и семь юридических лиц.



